Sebastián Caicedo daría nuevas pistas sobre su “separación” con Carmen Villalobos

En los últimos meses, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo han estado en el foco de los medios de comunicación y las cámaras, por los rumores sobre una supuesta separación, y aunque los artistas aún no han confirmado nada, si han dado algunas pistas.

Uno de los hechos más evidentes, es que la pareja no ha vuelto a publicar contenido juntos en redes sociales, y ante las preguntas por parte de sus seguidores, Carmen aseguró lo siguiente en una entrevista con MezclaTv: “Cuando siempre has mostrado la relación y cuando ha sido muy público, es un poquito raro ya no vernos. Es una decisión que tomamos desde principio de año. Separar las carreras, los seres humanos”.

Después de varios rumores sobre una supuesta separación, la protagonista de Hasta que la plata nos separe aclaró qué es lo que pasa realmente con su esposo Sebastián Caicedo. Foto: Instagram

Sebastián Caicedo da pistas sobre su supuesta ruptura

Ahora, el actor alimentaría los rumores sobre su supuesta separación, con un video publicado del famoso conferencista Daniel Habif. Junto a la publicación, Sebastián escribió lo siguiente: “¿Quieres saber qué pasa, qué me pasa, qué te pasa? Regálate este video hasta el final y saca tus propias conclusiones”.

En el clip, el venezolano asegura lo siguiente: “Somos la generación en la que vibran más los celulares que el corazón. Yo ya no me quiero parecer a nadie, quiero ser yo, nada más yo, y eso ya es un éxito”.

Y justamente, muchos de sus seguidores especularon que el exceso de exposición mediática, sería una de las razones de la posible ruptura entre los artistas.

