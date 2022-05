Sebastián Vega contó la mala relación que tiene con la mamá de su primer hijo

La crianza de un niño es uno de los retos más importantes que los padres asumen, ya que necesitan de todo el tiempo, dedicación y amor posible para corregirlo y enseñarle. No obstante, en la actualidad es común observar a padres separados criando a su hijo, pero ¿cómo lidian con los problemas?

Hace unos días, el actor Sebastián Vega se vio en el ojo del huracán por un comentario que hizo en redes sociales acerca de la relación que sostiene con la madre de su primer hijo, Natalia Castillo.

A través de redes sociales, Valentina Ochoa, actual pareja del actor, hizo una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores; allí un cibernauta le preguntó si ella era amiga de Natalia Castillo. En el video, Valentina omite responder y le acerca el celular a su pareja, pero el actor de manera jocosa afirmó, “Ni yo”.

“Jamás he prohibido nada, Mati está en total libertad y capacidad de decidir donde se siente más cómodo de esta. Sea con el que sea, aquí estaré yo para apoyarlo”, aseguró Natalia en un comentario que respondió en su cuenta de Instagram luego de que el video del actor se hiciera viral.

“Debe darles pena, ese no es el ejemplo que el niño merece”, “Te creo Naty, a Sebastián y la mujer no los soporto”, “¡Qué vergüenza!, esos temas se deben es hablar y no gritar en redes sociales” y “Pobrecito el niño con el ejemplo de los papas”, fueron algunos de los comentarios que seguidores no dudaron en realizar ante la mediática discusión.

¿Cómo termino la discusión?

El actor se sincero con sus seguidores, y a través de un video compartido en sus redes sociales, expreso: “No soy de generar polémica ni dejar malos comentarios (…) Ayer no fue el día más espectacular de mi vida, uno debe aprender a lidiar con muchos aspectos que no son tan positivos, pero de eso se trata la vida. No podemos tapar el sol con un dedo, todos tenemos problemas”, haciendo referencia que pese a las dificultades siempre hay que buscar las cosas positivas.