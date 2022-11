Sensillo con S: quién es, profesión real y más del influencer que arrasa en redes

Uno de los generadores de contenido más reconocidos no solo en Colombia, sino en diferentes ciudades del mundo, es ‘Sensillo con S’. En su perfil de TikTok tiene 7,4 millones de seguidores y en Instagram, 2,8.

Sus videos, que retratan, con humor, las situaciones más cotidianas de una persona, han generado que millones de fanáticos se sientan identificados. Ha sido tanto su éxito en las redes que, actualmente, el español se encuentra en Colombia promocionando su primer show. En entrevista con Vea, reveló algunos detalles de su vida.

¿De qué trata tu Stand Up Comedy ‘Mi primer Sensillo’?

“Es un paso por mi carrera de cómo empecé en el mundo de las redes, un poco mi trayectoria de vida desde que nací hasta ahora mismo, con un montón de desgracias que me han pasado pero con un toque humorístico, retoques de fotos mal hechas, audios de memes y sonidos virales de redes sociales, interaccionamos mucho con el público y sobre todo, lo principal, van a conocerme a mí”.

La gente en Colombia te aprecia y reconoce mucho

“Es algo que todavía no asimilo, es algo que yo hago desde mi habitación y salir a la calle y que la gente me reconozca, coger un vuelo de 10 horas y venir a Colombia y que la gente te reconozca, es como: ‘¿Cómo es posible si no soy colombiano?’. Yo lo hago por hobbie y que tenga este resultado para mí es una maravilla”.

¿Cómo iniciaste en las redes sociales?

“Yo antes hacía videos, pero eran horribles. Vino mi hermano y me dijo: ‘me dan vergüenza tus videos’, entonces cerré la aplicación porque dije si mi hermano me lo dice será verdad. Vino la pandemia después, abrí TikTok de nuevo y bueno, aquí estoy de gira”.

¿Quién es Edgard Caro, la persona que está detrás de ‘Sensillo con S’?

“Edgard es un joven malageño, muy artístico, siempre me han gustado los deportes, me gusta tocar el violín, fui campeón en Andalucía de Esgrima. Por fin llegaron las redes sociales a mi vida, realmente me la cambiaron, yo estaba muy contento de periodista, trabajaba en televisión haciendo formatos de entretenimiento. Me costó dejarlo porque era el trabajo de mi vida, cambiado por un trabajo que era como un hobbie y que también me podía dar más estabilidad económica y en marzo de este año lo he dejado. A todo el mundo, estoy soltero, nadie me quiere, soy una persona muy compleja, próximamente tendré un gatico que es lo que más me gusta”.

¿Cuáles son los requisitos para la persona que quiera conquistar a ‘Sensillo con S’?

“No sé, yo creo que no estoy dando la oportunidad de conocer a nadie en estos momentos, me estoy centrando mucho en el contenido y soy más de ‘hola, qué tal una noche y adiós’ (risas), por ahora. La gira me ha llevado más de dos meses y mi cabeza no da más. Si ha pasado una persona por mi lado que puede ser muy interesante, se ha ido”.

Eres periodista, ¿extrañas ejercer tu carrera?

“Yo soy mi propio jefe, yo me llevo todas mis redes sociales, gestiono todo, pero tener un jefe que te diga ‘haz esto’, está muy bien, esa comodidad y esa estabilidad, pero también lo pienso y digo ‘uy, 40 horas semanales, trabajando’, a lo mejor no tanto porque yo le dedico un poquito menos… Pero no descarto volver algún día, se tantea que presente un programa en España a partir de diciembre, así que siempre el periodismo va a estar ligado a mí.

Yo como periodista entrevistaba gente y no solo eso, buscaba el talento en otras personas, nunca pensé que yo podría tener un talento en donde sí es verdad que me siento un poco raro en que tengo talento para hacer reír y que ahora todo el mundo me quiera hacer entrevistas, que vaya a estrenos, a alfombras rojas, es muy loco”.