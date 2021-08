“Sentí que me moría”: Carolina Cruz relató cómo vivió la infidelidad de un ex

La modelo y presentadora vallecaucana junto al actor Lincoln Palomeque conforman una de las parejas más queridas de la farándula nacional. Llevan más de 10 años juntos y tienen dos hijos: Matías y Salvador.

En su adolescencia, Carolina conoció a su primer amor, con quien tuvo una relación de ocho años y medio, pero que le costó muchas lágrimas. “Me parecía lindo, pero nunca dejaba de ser solo eso, porque era el novio de mi amiga en ese momento. Cuando ellos terminaron, me empezó a llamar más de la cuenta. Al principio pensé que era solo para ser amigos, pero después me invitó (con otras personas también) a un concierto de Ricardo Montaner en Cali, y allí nos dimos el primer beso. En ese momento me movió todo”, narró la presentadora en su libro Mi mundo, mis huellas.

Aunque aparentemente era el amor de su vida, con el paso del tiempo se dio cuenta que su novio no era lo que ella pensaba. “Los primeros meses fueron maravillosos, era especial, respetuoso, cariñoso y sensible”, relató. Sin embargo, tiempo después, su relación se convirtió en un tormento para ella. Según contó, su entonces novio empezó a salir con otras mujeres, pero ella lo perdonaba. “La primera vez que lo pillé fue un día en la discoteca más famosa de Cali… Llegué a la discoteca y apenas me bajé del carro me lo encontré a él de frente, cogido de la mano con otra mujer. Sentí que me moría”.

Además, confesó que una de las infidelidades que le perdonó fue cuando lo encontró en la cama con su exnovia, una mujer que fue la mejor amiga de la presentadora. “Un día tuve que presenciar una escena horrible al tener que sacarlo de la cama de la casa de su exnovia, la que era mi amiga”. Sin embargo, el detonante para que Carolina terminara con esa relación fue por un escándalo que él hizo en un hotel cuando ella cubrió su primer reinado para el Canal RCN.

“Él era un hombre muy sencillo y especial, la gente lo quería mucho, pero se tomaba tres tragos y se volvía un monstruo (…) Me encontré con la escena más horrible que había visto en toda mi vida: el televisor roto, vidrios en el piso, y sangre por todas partes. La administradora me comentó que mi novio había llegado muy borracho a dormir, y se había despertado y había enloquecido”, relató la presentadora, quien además contó que luego de finalizar la relación, el sujeto quedó debiéndole plata.

“Sufrí mucho en esa relación y hoy en día, 20 años después, aun no entiendo por qué seguía con él, en ese lugar que solo me llenaba de dudas e inseguridades”.