Desde que comenzó MasterChef Celebrity, la actriz Carla Giraldo no había publicado muchas cosas sobre su participación en el concurso. Este fin de semana se conoció que fue la primera en ganarse un puesto para ir a la final, junto a Frank Martínez, mientras se definen los otros dos finalistas, que están entre Viña Machado, Liss Pereira y Gregorio Pernía.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, Carla Giraldo respondió varias preguntas que sus seguidores le hicieron sobre su polémica participación en MasterChef Celebrity.

¿Cómo haces para ser tan querida y a veces odiada?

“Lo de querida sí, lo de odiada lo pongo en duda. Yo creo que le fastidia más a la gente verme decir las cosas como las digo, porque a veces no suenan muy lindo, pero que me odien, pues uno cómo va a odiar algo que no conoce”.

¿Te ha afectado lo que dicen de ti?

“A mí si me han afectado cosas que he visto en el programa, no que me digan, o que ustedes piensen o que me digan víbora, eso a mí no me afecta, pero sí me ha molestado cosas que se han dicho en el programa”.

¿Qué tan amiga crees que eres de Frank?

“Yo no me creo amiga de Frank, yo amo a Frank, no somos los mejores amigos, pero hizo parte fundamental de un pedazo de mi vida que para mí es muy importante que fue MasterChef y lo adoro”.

¿Por qué eres tan sobrada en MasterChef Celebrity?

“Porque soy la mejor, obvio, si no me echo flores yo, si no me creo la mejor entonces quién, a mí me enseñaron a ser la mejor en todo y así das lo mejor, esa soy yo”.

En el programa te muestras insoportable, ¿fue un papel o eras tú?

“Yo soy insoportable y ese fue mi juego, ser insoportable, joderlos a todos, fastidiarlos, hacerles programación neurolingüística, decirles que los iba a sacar, es un juego, todo es válido”.

¿Qué piensas cuando ves el programa, te arrepientes de algo?

“No me arrepiento de nada, nunca me he arrepentido de nada. Sí hay cosas que no hubiera querido decir, sí hay cosas que no me hubiera gustado hacer, sí hay cosas que hubiera podido evitar, pero ya arrepentirme, no”.