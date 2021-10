Primeros finalistas de ‘MasterChef Celebrity’, Carla Giraldo y Frank Martínez

Este fin de semana, MasterChef Celebrity escogió a sus dos primeros finalistas luego de dos retos de campo en el Parque Nacional del Café. El sábado, Carla Giraldo aseguró su paso a la final con un perfecto croquemboouche que encantó a los jurados. Por su parte, el domingo, Frank Martínez conquistó el paladar de los chefs, luego de preparar tres platos diferentes que incluían panela y maíz: un ceviche de chorizo para Nicolás de Zubiría, un encocado de pollo para Jorge Rausch y una arepa paisa con cerdo para Cristopher Carpentier.

Para celebrar, el comediante llamó a dos personas muy importantes en su vida: a su mamá y a su novia. En tono jocoso les contó que ‘sacó a todos los famosos’. Por ahora, él y Carla descansarán en los próximos retos mientras se definen los otros dos finalistas.

Por esa razón, Viña Machado, Gregorio Pernía y Liss Pereira deberán enfrentarse nuevamente y luchar por su cupo en la final. Uno de ellos tres abandonará la competencia. Recordemos que, esta vez, serán cuatro los concursantes que llegarán a la final, y solo uno de ellos se quedará con el título a mejor cocinero.

En el más reciente capítulo, se observó la molestia de Viña Machado con Gregorio Pernía, según ella, por la actitud que el actor tuvo durante el reto, pues no le dirigió la palabra mientras hacían sus preparaciones. La actriz aseguró que su mala energía la había afectado en el momento de desarrollar sus platos. Luego de conocerse el nombre del segundo finalista, quien se dejó ver muy afectada fue Liss Pereira, pues también estuvo a punto de pasar a la final, porque sus preparaciones también estuvieron perfectas y fueron halagadas por los chefs, pero no le alcanzó para ganarle a Frank. En redes sociales, las reacciones de los internautas no se han hecho esperar.

