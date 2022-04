¿Será niño o niña? Anuel y ‘Yailin, la más viral’ están en proceso para ser padres

Luego de su ruptura con la colombiana Karol G, el cantante boricua Anuel AA se dio una nueva oportunidad en el amor con la influencer ‘Yailin, la más viral’. Sin embargo, esa relación ha sido centro de polémicas en redes sociales, pues muchos internautas aseguran que el artista de música urbana no ha podido olvidar a la intérprete de La tusa.

Cuando apenas llevaban muy poco tiempo de noviazgo, se rumoró que, supuestamente, Anuel y Yailin ya se habían casado. También, varios internautas insinuaron que la pareja estaría esperando su primer bebé, pero eso nunca fue confirmado por ellos. Sin embargo, parece ser que ahora sí quieren convertirse en padres.

Anuel y ‘Yailin, la más viral’ están buscando tener un hijo

La vida privada del boricua y la dominicana ha despertado el interés de millones de seguidores en las redes sociales. Cada cosa que publican causa revuelo entre sus fanáticos quienes no dudan en estar pendientes de cada detalle de su relación.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram donde tiene 4,5 millones de seguidores, la también cantante ‘Yailin, la más viral’ interactuó con sus fans por medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’. Allí, uno de ellos le preguntó sobre la posibilidad de tener un hijo con Anuel. Ante ese interrogante, ella respondió: “Estamos en procedimiento”. De igual manera, le preguntaron si quería que su primer bebé fuera un niño o una niña. “Como Dios lo mande, pero si Dios me haría el favor que fuera niña”, afirmó Yailin.

La nueva novia de Anuel AA, expareja de Karol G, reveló sus planes para tener un hijo con el cantante. Foto: Instagram

Hace unos días, la pareja había sido cuestionada sobre ese tema en la entrevista con People en Español. Allí, la influencer manifestó su deseo de convertirse en madre, pues además, siente una conexión especial con los niños. “Me gustan los niños, a veces me siento con algún niño o niña y vuelve el tiempo atrás. Me siento pequeña, me pongo como un muchacho a meterle conversación”.

En caso de que Yailin quedara embarazada, ser convertiría en madre por primera vez, mientras que para Anuel sería su segundo hijo pues cuando estuvo con Astrid Cuevas, nació su primogénito Pablo Anuel, de 10 años.