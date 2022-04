¿La nueva canción de ‘Yailin, la más viral’, es dedicada a Karol G?

No paran los comentarios sobre Anuel AA, ‘Yailin, la más viral’ y Karol G. Pese a que el puertorriqueño y la colombiana terminaron hace un año, sus fanáticos siguen refiriéndose a la relación que sostuvieron por varios años y que, al parecer, aún no ha sido superada.

Te puede interesar: ¿Quién fue el primer amor de Karol G? Conócelo aquí

Desde hace unos meses, Anuel hizo pública su nueva relación sentimental con la influencer y cantante dominicana ‘Yailin, la más viral’. Por su parte, y luego de su ruptura con el boricua, Karol G no se ha dejado ver en otra relación, aunque sí se rumoró que estaba saliendo con otro reconocido cantante.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

No obstante, en toda una polémica se ha convertido la relación de Anuel con Yailin, porque según los internautas, el boricua y la colombiana todavía se quieren y no se han podido olvidar. De hecho, en los últimos días tanto Anuel como Karol G se lanzaron fuertes indirectas a través de sus redes sociales.

¿Qué dice la canción de ‘Yailin, la más viral’ que sería dedicada a Karol G?

Recientemente, la dominicana estrenó su nuevo tema Quiere que llame Remix, de Feloman Elreal con Jon Z y Ele A El Dominio. En una de las estrofas de la canción dice: “hay mucha gente que está sofoca’ me enfogona’ contigo. La ex novia tuya me tiene ubica’ porque ando contigo”. Por esa razón, los internautas aseguran que en esas frases del tema, Yailin se está refiriendo a Karol G.

“Y Karol G extraña a Anuel en la nueva canción que hizo”, “ya deberían superarse”, “todos quieren agarrarse de la fama de Karol G para que los fans escuchen su música”, “qué pereza, siguen con sus indirectas”, son algunos de los comentarios que han dejado los fanáticos de los cantantes.

Te puede interesar: Vídeo: Con su sensualidad, así respondió Karol G a mensaje de Anuel

Recordemos que Karol G también se convirtió en tendencia por su canción Mami, cuya letra también dio mucho qué pensar, pues muchos aseguraron que iba dirigida para Anuel. “Llorando estaba’ tú y como no te salí, andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí”.