“Seré ama de casa”: Yalena Jácome, de RCN, contó por qué se va de Colombia

En días pasados, los conductores de Mañana Express, del canal RCN, despidieron con nostalgia a Yalena Jácome, una de las presentadoras de noticias más queridas del país.

La noticia tomó por sorpresa a los televidentes y seguidores de Yalena, quienes lamentaron que, una vez más, salga de la pantalla chica. A través de sus redes sociales, la periodista envió palabras de agradecimiento. “No es fácil decirle adiós a los amigos y las personas que se quedaron en el corazón. Gracias a cada uno por acompañarme a hacer mi trabajo en equipo y me llevo cada abrazo y los mejores recuerdos y enseñanzas de cada uno conmigo… sigue el spam de fotos, pero les confieso estas fotos serán en un futuro el recuerdo de una de las etapas que más me he gozado. ¡Los quiero!”.

¿Por qué Yalena Jácome se va de Colombia?

La renuncia de Yalena Jácome al canal RCN, por segunda vez, ha sido muy comentada por los televidentes, quienes se han estado preguntando cuáles fueron los motivos que la llevaron a tomar esa decisión.

La presentadora contó que, en los próximos días, se irá a vivir junto con su esposo e hijo a Estados Unidos, por una oportunidad laboral que se le presentó al exdirector de la Unidad Nacional de Protección. “Les cuento que me voy porque hay una oportunidad familiar para irnos fuera del país. Lo que quiero decir es que mis grandes amigos, los que llevo en el corazón, siempre los he hecho en el trabajo. Me voy y me despido de los compañeros de trabajo, pero me llevo amigos en el set, del máster y todos los periodistas. Me voy para Washington. Voy a estar ahí con mi familia y me dedicaré a ser ama de casa, por el momento. De pronto, más adelante, vuelvan a saber de mí, pero ahora mi prioridad es mi familia, mi hijo y mi esposo”, dijo al finalizar la última emisión del programa que presentó en RCN.

No es la primera vez que la periodista pone en pausa su carrera profesional para darle prioridad a su familia. “¡Sí! Nuevamente pongo mi carrera profesional en pausa y esperando que pronto, en el momento indicado, nos volvamos encontrar a través de un medio de comunicación. Desde hace 9 años mi prioridad es mi familia y desde hace 5 todo lo que hago es pensando en el bienestar de Alberto. Hoy más que nunca mi esposo @villamizarandres y mi hijo me necesitan como mamá y esposa. Emprendemos una nueva etapa de vida como familia, lastimosamente lejos de nuestro país, pero acá volveremos pronto a reencontrarnos. Gracias a cada uno de Uds por sus mensajes y demostraciones de cariño; es increíble toda la alegría que me da recibir sus buenos deseos”.