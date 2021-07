Shakira y Piqué: un amor a primera vista

Te puede interesar: ¿James Rodríguez y Shannon de Lima terminaron?

Durante la grabación del videoclip del mencionado tema, fue donde surgió la química. Ahí inició el romance entre la estrella del fútbol y la reconocida cantante. “Me acuerdo perfectamente que se acercó y me dijo: ‘Voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica y lo cumplió”, contó la barranquillera en una entrevista para E! Online.

Para ese entonces, Shakira anunció su ruptura con Antonio de la Rúa, con quien sostuvo una relación de más de 10 años. Por su parte, Nuria Tomás era la novia de Piqué cuando el futbolista se enamoró de la colombiana. Tiempo después de que ambos anunciaran que estaban solteros, empezaron su historia de amor, que hoy en día ya cuenta con dos hijos, Milan y Sasha. Shakira, de 44 años, y Piqué, de 34, se han consolidado como una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo.

En una entrevista con 60 Minutes, la intérprete de La Tortura, confesó por qué no está dentro de sus planes casarse con el jugador. “El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, aseguró. Al parecer, Gerard también está de acuerdo.

Aunque la cantante ha tenido varios cambios de look durante su relación con el deportista, esta vez fue el turno para Gerard. Recientemente, sorprendió a todos sus seguidores, que estaban acostumbrados a verlo con barba. El central del FC Barcelona fue tendencia en redes sociales por una fotografía en la que aparece sin ella.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues muchos opinan que se quitó varios años. En la canción Me enamoré, que la barranquillera escribió para el padre de sus hijos, expresó que una de las cosas que más le gustó de él fue precisamente su ‘barbita’. ¿Qué pensará Shakira ahora que ya no la tiene?