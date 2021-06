¡Sin rodeos! Carolina Cruz confesó si se separó o no de Lincoln Palomeque

Te puede interesar: Laura Acuña revela detalles de su divorcio con Camilo Montoya

La relación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque ha estado en boca de todos los seguidores, quienes han manifestado que la pareja podría estar separada, debido a que ya no publican fotos juntos, y los mensajes que han cruzado en redes sociales han sido muy ‘fríos’.

Las dudas de los internautas han aumentado cada día más esos rumores en las redes sociales. Hasta el momento, el actor no se ha manifestado al respecto, pero la presentadora sí había escrito en su cuenta de Instagram: “La gente saca unas conclusiones. No me he separado porque no me he casado. Ese comentario, al parecer, no convenció a los seguidores; es más, terminó por aumentar las especulaciones, sumado al mensaje del Día del Padre que posteó la presentadora, sin mencionar a Lincoln, y que los internautas calificaron de ‘seco’.

Este fin de semana Carolina hizo un live con la presentadora y actriz Yaneth Waldman. Aunque no estaba planeado, las mujeres hablaron sobre varios temas. En un momento de la transmisión, varios usuarios le preguntaron si la pareja se había divorciado, a lo que Yaneth respondió: “Para todos los que preguntan que si ella se separó: no, ella no se ha separado, dejen la bobada”.

Ante la insistencia y tantas especulaciones, la presentadora añadió: “Yo no sé de dónde sacaron eso”. Además, afirmó que su pareja se encuentra trabajando en dos producciones a la vez, y esa es la razón por la que no está pasando tanto tiempo en casa. “Le ha tocado durísimo, se le juntaron las dos entonces si no está en un lado está en el otro. Qué pecado. Viene, cambia maleta y vuelve y se va”.

Después de haber despejado las dudas, Carolina aprovechó para informar que el próximo 22 de julio volverá a las pantallas.