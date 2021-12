¡Sin tapujos! Amparo Grisales reveló en ‘Yo me llamo’ su año de nacimiento

En el más reciente capítulo de Yo me llamo, la jurado Amparo Grisales sorprendió al público y a todos sus fanáticos revelando un dato que para muchos no ha pasado desapercibido y que siempre ha despertado curiosidad. Casi siempre, el tema de su edad ha sido todo un misterio. Sin embargo, la también actriz no tuvo problema en revelar lo que para muchos había sido un secreto.

Con la presentación del imitador de Elvis Presley, la diva de Colombia revivió gratos recuerdos que marcaron su pasado. Fue tanta su emoción, que no dudó en halagar al participante y hablar incluso de la fecha de su nacimiento. “Elvis, vas por muy buen camino. ¿Viste que todo se puede? Me encanta (…). Tú sabes que este tema fue grabado más de 252 veces, es un tema que además se grabó el año en el que yo nací: 1956″, dijo con una sonrisa en su rostro.

Luego de realizar esa confirmación, y de notar la reacción del público y de sus compañeros del jurado, fue contundente en decir con un tono más serio: “En el 56. Así es. ¿Cuál es el problema?”, restándole importancia a las críticas que ha recibido durante años por su edad. Según lo revelado por la misma actriz, tiene 65 años, pues nació el 19 de septiembre de 1956. Para nadie es un secreto que la diva de Colombia es una de las mujeres con el mejor cuerpo del país que incluso, ha sido envidiado por muchas de sus fanáticas. La actriz ha revelado que su secreto para conservar su figura es el ejercicio y la buena alimentación.

