Sofía Vergara y sus momentos de risa ¡es toda una humorista!

Además de Shakira y Karol G , Sofía Vergara es otra de las mujeres colombianas que definitivamente ha dejado por alto el nombre del país en el mundo.

Desde muy joven, la barranquillera llegó a Estados Unidos para probar suerte, y con mucho esfuerzo logró abrirse paso entre grandes figuras del entretenimiento en Hollywood, como casi ningún colombiano lo ha logrado.

A Sofía Vergara se le recuerda desde su primera aparición en televisión, con solo 17 años. Fue en 1989, cuando los televidentes vieron, por primera vez, su inigualable figura en un anuncio de Pepsi; desde aquella época la barranquillera se volvió inolvidable.

Su nombre sonó por todo el mundo cuando le dio vida a Gloria en la serie Modern Family . Su interpretación de una latina bulliciosa y espontánea la consagró, durante cinco años consecutivos, como la mejor pagada de la televisión. El humor y carisma de la colombiana han hecho que su comunidad de seguidores, que hoy suma 26 millones, crezca cada día más. Ellos admiran su talento y belleza, pero también sus ocurrencias. Aquí alguna de ellas:

Sofía Vergara no teme mostrar sus fotos fuera de base

La colombiana sigue a la perfección el lema de burlarse de sí misma. En más de una ocasión, Sofía Vergara ha compartido en sus redes sociales fotos que no la muestran tan perfecta como se le ve en las alfombras rojas.

Esa misma naturalidad es la que aplauden tantos seguidores. Una vez, aseguró amar tanto la comida, que mostró fotos donde se le ve distraída de la cámara, pero concentrada comiendo frutas, papas de paquete y dulces.

Sofía Vergara se ‘subió’ disfrazada al Taxi de Pitbull

Para la actriz no existe el término vergüenza, y así lo demostró en la gala de los premios Grammy 2016, cuando, frente a los mejores cantantes de la industria, decidió disfrazarse de taxi para acompañar a Pitbull en el cierre de la ceremonia. Ambos latinos se volvieron tendencia en redes sociales, con más de 200 mil reacciones en menos de 24 horas.

Ese momento incómodo cuando tu traje de taxi te queda chico 😂 ¡Esto fue todo por hoy en los #Grammys! Descansen ⭐️🌛 pic.twitter.com/SMUc0i1I0O — Exa FM (@ExaFM) February 16, 2016

Sofía Vergara no logró subirse a un flotador y se burló en sus redes

A seis días de celebrar su cumpleaños número 50, y en el marco de la celebración del cuatro de julio en Estados Unidos, ´La Toti´ lució, en sus redes sociales, un sugerente bikini blanco, pero lo que siguió fue una verdadera lucha, por supuesto, nada sexi, pero si divertida. Sus fans la vieron luchar, en una piscina, por subirse a un flotador en forma de toro. A pesar de las caídas, la barranquillera seguía intentándolo, pero finalizó el video diciendo agitada “no puedo”.

¿Cuántos años tiene Sofía Vergara?

Sofía Vergara se ha referido desde el año pasado, a su ingreso al ´quinto piso´. A finales del 2021 aseguró, en una entrevista para El Universal que era algo ´increíble´. “Me siento super vieja al saber que cumplo 50, no lo puedo creer —bromea—, no me puedo quejar, no hay nada ahora con lo que piense que quería hacer tal cosa y no la hice”.