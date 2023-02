“Somos novios”: Érika Zapata se refirió a un colega de ‘Noticias Caracol’

Érika Zapata es una de las periodistas más queridas de Noticias Caracol. Su forma de contar las noticias, su carisma y sencillez, le han permitido ganar millones de seguidores que día a día están al pendiente no solo de su carrera profesional, sino también, de su vida privada.

Te puede interesar: Así es la relación de Alejandra Giraldo y Andrés Montoya fuera de Noticias Caracol

Érika Zapata en 'Noticias Caracol'

Uno de los temas que más ha llamado la atención de los cibernautas sobre la antioqueña, ha sido el relacionado con su área sentimental. En una entrevista con Tropicana, la comunicadora reveló que, hace muchos años, sufrió una decepción amorosa con un hombre que le gustaba y, por esa razón, hasta el momento, no ha tenido novio.

¿Érika Zapata presentó a su novio, otro periodista de ‘Noticias Caracol’?

La antioqueña ha demostrado la gran relación que tiene con sus compañeros del informativo de Caracol Televisión. A través de las redes sociales, ha compartido algunas fotos y videos compartiendo con ellos algunos momentos detrás de cámaras.

Más noticias de Érika Zapata Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’: este es el retoque estético que se hizo La periodista antioqueña Érika Zapata sorprendió a sus seguidores al hablar del procedimiento estético que se realizó después de sufrir un accidente. Leer aquí: Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’: este es el retoque estético que se hizo Video: Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’ mostró cómo fue su primera vez en TV La reconocida periodista de Noticias Caracol revivió un video de la vez que hizo su primer reportaje. ¿Qué tal lo hizo? Leer aquí: Video: Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’ mostró cómo fue su primera vez en TV

Recientemente, la periodista posteó un video en su cuenta de Instagram donde tiene 105 mil seguidores. Allí, aparece con su colega Sebastián Palacio, quien también trabaja para el noticiero cubriendo las noticias más importantes de Antioquia. “@sebaspalaciop me alegra los días. Te quiero mucho”, se lee en la descripción.

En el clip, se observa que los comunicadores están hablando, mientras un hombre los graba desprevenidos y quien al fondo les dice: “aquí vemos la pareja del momento. Esto es un amor verdadero, vamos a ver qué pasa acá”. Enseguida, les enfoca sus caras y les pregunta: “muchachos, ¿cómo empezó este romance?, la verdad por favor”. Entre risas, Palacio contesta: “esto es lo más bello que hay”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Por su parte, Érika afirmó: “yo tengo el inicio de esta historia. Yo tengo que contarles algo, eso fue una cosa hace mucho tiempo, yo casi nunca lo cuento y es que desde que yo estaba en la universidad me mantenía viendo las noticias que hacía Sebas, fue una historia real, entonces yo me mantenía encantada no solamente porque era bonito, sino porque me gustaban sus notas, yo lo admiraba y una vez tuve la oportunidad, él no se acuerda que una vez en la calle le pedí una foto, se me perdió el celular, pero yo me tomé una foto con Sebas y miren, siete años después acá estamos”.

Luego de contar esa anécdota, Sebastián agregó: “ahora somos nosotros los que la buscamos tomarnos una foto con ella”, a lo que Zapata respondió: “y ya somos novios”. Inmediatamente, el comunicador dijo entre risas: “no, eso está por confirmarse”.

La publicación ya cuenta con más de 3 mil likes y muchos comentarios por parte de sus seguidores, quienes les dicen que hacen una bonita pareja. “Son novios pero Sebas no sabe”, “Érika tiene buen gusto”, “se ven muy lindos los dos”, “ojalá fueran novios, Érika es una gran dama”, “ella es divina, su sencillez cautiva un hombre maravilloso, se lo merece”, “bonita historia”.