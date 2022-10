“Sufrí mucho”: Iván Lalinde de ‘La Voz Senior’ sobre dos de sus grandes ‘amores’

Además de su carrera profesional, los fanáticos de Iván Iván Lalinde han estado muy pendientes de todo lo que ocurre también con su vida personal. Aunque generalmente, el presentador de La Voz Senior suele ser muy reservado con algunos detalles de su privacidad, de vez en cuando revela algunos.

De su vida sentimental ha hablado muy poco. “Me parece que es un tema no relevante y que es la vida privada de uno, ¿no? O sea, así como compartir muchas cositas de mi vida, tengo algunas que no se cuentan”, dijo en sus redes sociales recientemente. De igual manera, en una reciente edición de la Revista Vea, el presentador afirmó: “Por ahora, aquí estamos construyendo y trabajando arduamente todos los días. Estoy en la actualidad muy enamorado, comprometido y feliz. Tengo el hogar más bacano y hermoso del planeta”.

¿Quiénes son los ‘amores’ de Iván Lalinde?

Recientemente, el antioqueño tuvo una charla con la Revista Mascotas. Allí, habló sobre los dos amores que adoptó, Irene, que es sorda, y Abril, dos gaticas con las que vive hace varios años y quienes cambiaron su vida.

De acuerdo con sus revelaciones, al principio no fue para nada fácil lidiar con ellas. “La llegada de ellas marcó mi vida, son animales muy rutinarios y fieles; con Irene sufrí mucho, vivíamos en un séptimo piso con una terraza gigante, no había forma de ponerle malla o una barrera, ella caminaba por el borde y eso me generaba muchos nervios, al verla ahí sentada solo pensaba en cómo llamarla sabiendo que no me escuchaba, así que tenía que hacerle señas para que me entendiera”, relató.

Años después, llegó Abril, aunque tampoco fue tan fácil al principio. “La llegada de Abril fue muy intensa, la dinámica de juntar dos gatos es toda una terapia y más cuando son dos hembras. Abril era tímida, hoy en día es juguetona, corre por toda la casa, parece futbolista vive con pelotitas por todo lado”.

Irene llegó a su vida hace once años y Abril, hace cinco. Aunque son muy diferentes, el presentador disfruta completamente de su compañía. “Abril es tierna, nerviosa, pero muy juguetona; Irene es sorda, y debido a su condición es de temperamento fuerte, ya que todo la toma por sorpresa, si algo se acerca de repente se asusta mucho, pero en la intimidad es muy tierna, muy hermosa”.