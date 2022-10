‘La Voz Senior’: conoce los semifinalistas de esta temporada

En el más reciente capítulo, se dieron a conocer los nombres de los semifinalistas de esta edición de La Voz Senior. Los presentadores Iván Lalinde y Laura Acuña dialogaron con ellos y recordaron su paso por el programa musical más visto por los colombianos.

Así ha sido el paso de los semifinalistas en ‘La Voz Senior’

Equipo Nacho

Luis Alberto se presentó en la audición a ciegas, con el tema Dame tu mujer, José y hace parte del equipo de Nacho. A lo largo de la competencia ha demostrado todo su potencial artístico y ha conquistado al público con sus canciones de parranda.

Por su parte, Gloria, reconoció que durante la competencia el desafío más grande que ha asumido es explorar diversos géneros musicales. “Yo he ido progresando porque llevaba ya un tiempo descansando y no pensé que volvería a cantar y ahora las cosas que me han tocado, esos retos de boleros, de música española, ha sido algo muy especial”.

Gonzalo habló de la gran responsabilidad que siente por haber llegado hasta este punto de la competencia. “Se siente mucha alegría, pero también se siente algo muy complicado porque la responsabilidad es muy grande, uno no sabe ni qué hacer”.

Para Betty, el pertenecer al grupo de los semifinalistas tiene un significado muy importante. “La verdad que nunca me lo imaginé. Tuve un receso en mi vida de artista, de cantante y prácticamente ya era como que estaba un poco olvidada de la música. Con esta pasada por La Voz Senior siento que he renacido como artista, como mujer, como persona. Me siento sumamente realizada y feliz de estar aquí en Colombia”.

Equipo Cepeda

Equipo Kany García

Luis Enrique interpretó Que te vaya bonito en su audición a ciegas y conquistó el corazón de Kany García. Durante toda la competencia ha expresado su agradecimiento por la oportunidad que le han dado de dar a conocer su talento.

Otro de los finalistas del equipo de la puertorriqueña es Juan Carlos, quien se ha mostrado agradecido por haber llegado tan lejos dentro de la competencia. “Este premio que me ha dado la vida a estas alturas es de eso, de persistir, insistir y nunca desistir”.

Jorge logró impresionar no solo a Kany García, sino a los demás entrenadores y al público con su gran potencia vocal.

Aunque su entrenadora es Kany García, Nacho y Andrés Cepeda también han disfrutado del talento y la sabiduría de Chencho, quien resaltó desde el principio, la importancia de expresarle amor a los seres más queridos.