Tatiana Orozco, ex de Hassam, se desahogó: “no hay motivos para continuar”

Después del sonado divorcio de Hassam y Tatiana Orozco, quienes duraron 18 años juntos, la empresaria inició una nueva vida en Estados Unidos, lejos de su familia, en especial de sus dos hijas.

El humorista rompió el silencio y reveló las duras consecuencias que ha traído a su vida la separación de Tatiana Orozco, madre de sus hijas. Foto: Instagram - Instagram

Según ha contado, debido a su difícil situación económica y a su empeño en sacar adelante su empresa y al hecho de tener que empezar de cero en otro país, no pudo llevarse a las niñas, así que ellas se quedaron con el humorista.

Desde entonces, la expareja ha estado lanzándose algunas ‘pullas’ a través de las redes sociales, donde han dejado en evidencia que la infidelidad fue uno de los problemas que afrontaron en su relación. A diferencia de otras parejas, que al romper siguen sosteniendo una buena relación por el bienestar de sus hijos, Tatiana y Hassam parece que no quisieran volver a verse.

¿Qué le pasó a Tatiana Orozco, ex de Hassam?

En redes sociales, especialmente en Twitter, la empresaria de productos cosméticos Tatiana Orozco, suele ser muy activa. Constantemente postea mensajes relacionados con los acontecimientos de su vida cotidiana.

Hace unos días, la generadora de contenido tuvo un percance en Estados Unidos, país donde reside actualmente. Según contó, terminó perdiéndose en su carro en la ciudad donde vive, y ese percance le generó un fuerte ataque de pánico e impotencia. “Hoy me perdí en este monstruo de ciudad. Creo que los datos se ralentizaron, por lo tanto el Google Maps también y me metí por una bifurcación equivocada no sabía para dónde iba, me dio ataque de pánico y sólo pude hacerme en un ladito de esas autopistas donde van a mil, a llorar… Respiré y dije me importa un cuerno. Le di por más de 40 min en esa turnpike express highway en mi carrito Ford Fiesta rojo hasta encontrar la salida. Hoy me aplaudo porque puede sonar muy bobo pero la experiencia del inmigrante solo no es nada fácil”, se lee en Twitter.

Hoy me perdí en este monstruo de ciudad, Creo que los datos se ralentizaron por lo tanto el Google Maps también y me metí por una bifurcación equivocada no sabía para dónde iba me dio ataque de pánico y sólo pude hacerme en un ladito de esas autopistas donde van a mil, a llorar. — @tata.oro (@goldcurlygirl) December 6, 2022

¿Tatiana Orozco le lanzó indirecta a Hassam?

Enseguida, la emprendedora afirmó que comenzar de cero en otro país es complicada, especialmente porque no tiene la compañía de su familia, sobre todo de sus dos hijas. “No estoy en mi mejor etapa, pues empezar sola y de ceros en otro país es muy muy muy jodido, pero vaya que este año he cerrado bocas que me acusaron de insuficiente e incapaz. En fin, un brindis por aquellos que se burlaron de mi capacidad de volar. Bitches”, escribió.

Luego, posteó otro mensaje que generó preocupación entre sus seguidores, pues, al parecer, le estaría lanzando una indirecta a su ex, con quien, evidentemente, no quedó en muy buenos términos. “A veces quisiera morirme. No hay motivos para continuar. Mi familia se quedó al lado del “famoso”, no les importo. mis hijas están en comodidad, Voldemort les ha hecho creer que no me necesitan. Pero una voz dentro me dice: ‘a mi si me importas’. No es una voz que provenga de mí”, escribió.

