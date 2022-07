El 24 de junio se conoció una noticia que golpeó fuertemente en la familia de Thalía : su abuela Eva Mange falleció a los 104 años.

En su momento, Thalía habló sobre la pérdida de un ser tan importante en la familia como lo fue doña Eva. Incluso días antes, la cantante de 50 años había llamado a su abuela para dedicarle unas sentidas palabras.

La artista mexicana también utilizó sus redes sociales para despedir a su abuela. “Nos forjaste guerreras para afrontar cualquier adversidad de la vida. Nos enseñaste ese sentido del humor lleno de picardía, y nos mostraste como resolver nuestras emociones cantando y bailando”, dijo la cantante en sus redes. “Ya estás libre alma preciosa, ya no hay más dolor, ya no hay más pesar, ese cuerpo quedó atrás, ¡ahora solo ERES!”.

Lo que sorprendió ahora a muchos internautas fueron las declaraciones una de sus hermanas, la actriz Laura Zapata , sobre lo desentendida que se mostró la famosa en todo el proceso fúnebre de su abuela, madre de Yolanda Miranda.

Thalía no habría ayudado con funeral de su abuela. Esto dijo su hermana

Según Laura Zapata, ninguna de sus hermanas cooperó con los gastos del funeral de su abuelita.

Casi un mes después del fallecimiento de doña Eva Mange, Laura Zapata afirmó ante la prensa mexicana que ni siquiera Thalía le había preguntado por los gastos del funeral. “Ya cuando tenga tiempo yo le diré: ‘Oye, fíjate que gasté esto, ¿gustas cooperar con algo?’. Yo estaba al frente de mi abuela, yo estaba cuidando a mi abuela, yo me la llevé al hospital, yo tenía que sacar mi tarjeta para pagar y así fue”, inmediatamente, las palabras de Laura fueron tendencia y el comportamiento de Thalía empezó a ser criticado, también porque según la actriz, ninguna de sus hermanas se presentó al funeral.

Ya voló mi amada abuela 🕊Eva🕊buen viaje de regreso a la casa del Señor, te amo y celebro tu nueva vida…🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/Vxl5wgbEZH — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) June 25, 2022

Laura Zapata asegura que sus palabras contra Thalía fueron malinterpretadas

Hace un día, la actriz volvió a ser noticia por asegurar que sus declaraciones, donde mencionaba a su media hermana Thalía, fueron sacadas de contexto.

Laura Zapata asistió al programa Venga la alegría, donde pudo aclarar la situación de los gastos fúnebres de su abuela, fallecida el 24 de junio.

¡Laura Zapata nos comparte que pagó todos los gastos de su abuelita Eva Mange sin ayuda de Thalía! 😱🚨📺 #VLA #SalidaQuieroBailar pic.twitter.com/tMa8oXPEe6 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 22, 2022

“Quieren engañar con un asunto absolutamente doloroso. Mi hermana Thalía siempre ha estado presente”, afirmó la artista de 65 años, quien aclaró también que aunque su hermana sí se ofreció a ayudar con los gastos, es ella quien no le ha informado el monto.

“Desgraciadamente, hay personas que quieren sacar notas de una cosa tan difícil. Yo había dicho que no habíamos llegado a platicar de eso, de los gastos. De ninguna manera dije que se había negado a pagar. Yo soy la que no le he dicho: ‘Fíjate que gasté tanto, ¿cómo le hacemos? O nos lo dividimos, o que hacemos’” aclaró.