“Todos tenemos que ir al psicólogo”: ‘Suso, el paspi’ sobre la salud mental

‘Suso, el paspi’ es el mueco más querido de Colombia. Su personaje es interpretado por Dany Hoyos, y desde hace muchos años, es el conductor del programa The Suso’s Show, un espacio divertido de entrevistas que es emitido por el canal Caracol todos los domingos.

El reconocido humorista habló con Vea de su nueva obra, que habla sobre el bullying, de la salud mental y de la importancia de ir a terapia.

Háblanos de tu obra ‘Suso a la carta’

“La obra es básicamente porque yo leo cartas y le mando cartas a mi papá, a mi familia, y la gente también puede hacerlo. Tú vas al show y puedes escribirme una carta a mí o un tema y yo saco e improviso con eso. También voy a contar la historia mía del colegio. Es una obra que hablará de la importancia de ir al psicólogo. Vamos a hablar de los trastornos que le pegan a uno desde niño, de los traumas, de lo que es vivir sin papá, pobre, con los compañeros ricos. Esta obra habla del bullying en el colegio, que a pesar de que las cosas pueden ser difíciles uno puede salir adelante, véanme a mí”.

¿Por qué es importante hablar por medio de la comedia sobre la salud mental y el amor propio?

“Es importante porque es invitar a la gente a que todos tenemos que ir al psicólogo, todos tenemos que contar nuestros problemas, todos debemos decir las cosas, entonces uno le mete el humor a eso, hay que meterle risa a eso porque o si no nos vamos a enloquecer. Contar las cosas es sanador, cuando uno le cuenta las cosas a las demás personas uno siente como que se quita una carga de encima, eso es muy terapéutico, así usted sea mudo, hágase entender, cuente las cosas”.

Estás buscando a la doble de Yesica Yuyeimi, ¿cuáles son los requisitos para las interesadas?

“Primero que estén buenas, es fundamental, porque las feítas para televisión no aguantan; y lo segundo es que tengan humor, que tengan chispa. Vamos a entregarle 20 millones de pesos. Ya estamos en el casting. Los jurados son Jorge Enrique Abello y María Cecilia Botero. Son jurados elegantes, no es cualquier cosa”.

¿Cuál ha sido el secreto para que tu programa The Suso’s Show se mantenga?

“El respeto por el invitado porque nosotros no los ofendemos, no los invitamos a hacerlos sentir mal, a tratarlos mal, sino que los invitamos a que se sientan bien, relajados y conversen tranquilamente. Nosotros no decimos groserías, no decimos vulgaridades, sino que tratamos de exaltar lo bonito. El respeto por el público tanto el que va al programa como el que lo ve en la casa se sienta respetado y acorde con eso; y un apoyo fundamental en la producción, le debo mucho a todo el equipo que trabaja conmigo. En The Suso’s Show tenemos nuevo set, nuevas secciones, vamos a estar con una innovación en el escenario”.