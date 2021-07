Úrsula Corberó, de La Casa de papel, dice adiós a Tokio y hola a Hollywood

La española Úrsula Corberó, que saltó a la fama mundial hace casi cinco años en su rol de Tokio, una de las ladronas a la Casa de Moneda y Timbre en La casa de papel, se despidió hace unos meses del emblemático personaje para concentrarse en una película Hollywoodense donde encarna a La Baronesa.

Se trata de G.I. Joe: Snake Eyes, una versión cinematográfica de la franquicia de juguetes, cómics, series y películas, que llevó a Úrsula a rodar justamente en la capital japonesa, Tokio.

“Todo ha sido muy diferente, todo ha sido una locura. Empecé a rodar en Vancouver, donde jamás había estado, y después fui a Japón, donde tenía muchas ganas de ir, compartiendo con gente de todo el mundo, interpretando en inglés”, dijo la catalana en una entrevista consignada por Los Ángeles Times.

“Fue todo muy retador, muy nuevo, pero he intentado disfrutarlo lo más posible, porque se me estaba brindando la posibilidad de hacer un personaje con el que se pude disfrutar mucho”, agrega.

En la película, que cuenta el origen del silencioso guerrero ninja Snake Eyes, encarnado por Henry Golding, Úrsula es La Baronesa, una agente de élite de Cobra, organización terrorista, villana de la historia y con una apariencia completamente distinta a la de la famosa ladrona.

El juguete inspirado en este personaje también estará disponible para los entusiastas de la historia y esto es algo que tiene emocionada a Úrsula.

“¡Es genial es igual que yo! Me sorprendió cuando me dijeron que la iban a hacer. ‘Bueno, será parecida’, dije. ¡No, es idéntica! Misma cara, mismas facciones, nariz, pómulo... Me parece muy cute. Espero que me la manden”, comentó la actriz de 31 años que también espera dentro de poco el lanzamiento de la quinta y última temporada de La casa de papel.

“He interpretado a Tokio los últimos cuatro años. Ha sido muy intenso, muy fuerte, no sólo con todo lo que ha pasado con la serie a nivel público, sino también esa cosa de hermandad que hay en el rodaje. A los actores los quiero mucho. Ha sido un poco triste, la verdad decir adiós a esta etapa”.

G.I. Joe: Snake Eyes | Tráiler Oficial | Paramount Pictures México

La cinta G.I. Joe: Snake Eyes, se estrena pro estos días en varios países Latinoamericanos.