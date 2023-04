Valkyria, ganadora del ‘Desafío The Box 2022’, reveló qué le pasó: “no es chévere”

Varios deportistas que han pasado por el Desafío The Box han sido recordados por los televidentes y miles de usuarios en las redes sociales. Una de ellas es Valkyria, quien, en la edición del año pasado del reality de Caracol Televisión, se llevó el millonario premio.

Valkyria y Ceta Foto: Cortesía

Desde el comienzo de esa temporada, Valkyria se destacó no solo por sus habilidades físicas, sino también, por su forma de ser. La exparticipante se ganó el cariño de los televidentes quienes todavía siguen al tanto de lo que ocurre con su vida.

¿Qué le pasó a Valkyria del ‘Desafío The Box’?

En días pasados, la exluchadora olímpica preocupó a los 244 mil seguidores que tiene en su cuenta de Instagram luego de publicar un video donde aparecía al borde del llanto. En la descripción del post reveló que se encontraba pasando unos “días regulares”, aunque no especificó por qué. “Sé que te puedes estar sintiendo así porque yo también me siento así de vez en cuando… quise compartirte que está bien no estar bien como dice Karol G y que también está bien no poder con todo algunos días, que está bien sentirte ahogad@ y que es normal que te sientas así, que la vida va a mil y todos queremos triunfar”.

Andrea Olaya, como es su nombre de pila, fue invitada a la más reciente emisión de Día a Día. Allí, el presentador Iván Lalinde no dudó en preguntarle qué le pasaba, pues varios de sus seguidores habían quedado preocupados. “Por esos días te vimos como flaqueando, como humana, ¿qué te pasó?”, le preguntó el comunicador.

Sin titubeos, Valkyria contestó: “yo le comentaba a la gente cuando puse el video que estaba bien. Quise compartir el video porque hoy en día vemos muchas enfermedades mentales y gente que se queda callada, que no habla. A mí todos los días me escribe alguien que tiene depresión, entonces me pareció una bonita oportunidad para compartir un mensaje”, comenzó diciendo.

¿Por qué Valkyria se mostró triste en sus redes?

Enseguida, la deportista reveló que la presión de todas las cosas que tenía pendientes hizo que flaqueara un poco. “Estaba estresada por temas del emprendimiento porque soy CEO de mi empresa y no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, entonces pensaba en si lo iba a lograr, si estaba bien. De repente tengo una casa, con una pareja con su hija, tres gatos, dos perros, entonces eran tantas cosas en juego que me hicieron flaquear un poquito y aproveché para grabar el momento. No es chévere grabarse llorando, pero dije ‘esto es con un trasfondo para llevarle a la gente un mensaje”.

Muchos de sus seguidores le dejaron mensajes de apoyo. “Me pareció increíble que llegaran esas respuestas, que pudiera llegarle al corazón de tantas personas que de pronto tuvieron un poquito de alivio”.