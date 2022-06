Veredicto final Johnny Depp y Amber Heard: el actor ganó el juicio

Desde hace más de un mes, comenzó uno de los juicios más mediáticos de Hollywood entre los actores Johnny Deep y Amber Heard, quienes oficializaron su relación en marzo del 2014, pero que no tuvo un final feliz.

Amber Heard y Johnny Depp: 100 millones de dólares pide ella por compensación Foto: GettyImages

Todo comenzó cuando la actriz que interpretó a Mera en Aquaman presentó una demanda de divorcio, además de pedir una orden de restricción por violencia intrafamiliar contra Depp. Después de 15 meses de casados, en el 2016 y tras varios enfrentamientos, lograron definir los términos del divorcio.

Más adelante, el actor de Charlie y la fábrica de chocolates demandó a Amber por difamación, a raíz de una columna que la artista escribió para el diario The Washington Post en la que, sin mencionarlo directamente, habló de violencia doméstica. “Me convertí en una figura pública que representa el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura para las mujeres que hablan”, dice una parte del texto. El actor alegó que esas acusaciones le produjeron pérdidas económicas, entre ellas, ser eliminado de las futuras películas de Piratas del Caribe, después de haber sido el rostro de la franquicia durante 15 años.

Luego, la actriz entabló una contrademanda por 100 millones de dólares. Amber Heard testificó que Depp la abusó física y sexualmente en varias oportunidades. Por su parte, el actor aseguró que nunca la agredió y que, por el contrario, fue ella quien lo atacó varias veces.

Johnny Depp Vs. Amber Heard. Así se concluyó el juicio

Tras varias semanas de intensos y fuertes enfrentamientos, el jurado llegó a un veredicto final. Basados en los diferentes testimonios que recogieron durante todo este tiempo, en el que intervinieron psicólogos, policías, representantes, empleados domésticos, entre otros, incluidas conversaciones grabadas y mensajes de texto, los jurados que llevan el caso reconocieron al actor de Hollywood como el ganador del juicio. De acuerdo con la jueza Penny Azcárate, se trató de una decisión unánime.

Fanáticos de los actores se encontraban desde horas antes afuera del tribunal con pancartas, enviándoles a cada uno sus mensajes de aliento, independientemente del resultado.

Johnny Depp ganó el juicio contra Amber Heard

El grupo de jurados, conformado por cinco hombres y dos mujeres, falló a favor de Johhny Depp, determinando que, efectivamente, su exesposa, la actriz de Aquaman, Amber Heard, sí cometió difamación en su contra con su artículo mencionado anteriormente.

De igual manera, también determinaron que, aunque el protagonista de Piratas del Caribe había sido demandado por 50 millones de dólares, ahora Amber Heard le deberá pagar 15 millones, 10 por daños compensatorios y 5 por daños punitivos.

Al tratarse de un caso civil y no uno penal, no se determinará un culpable o un inocente, pues no hay un delito por juzgar, razón por la cual, Amber Heard no obtendrá cargos penales ni tampoco irá a prisión.