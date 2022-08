La muerte de Vicente Fernánde z, ocurrida el 12 de diciembre de 2021, conmocionó al mundo de la música en el mundo.

La historia de vida de Chente es ahora tema de conversación gracias a El rey, Vicente Fernández, serie que Caracol Televisión estrenó esta semana. Su niñez, su vida familiar y su amor por Cuquita Villaseñor, son unos de los temas que llaman la atención de los seguidores del cantante, así como la historia de sus cuatro hijos, encargados cuidar y hacer crecer el legado del cantante de rancheras.

Vicente Fernández: ¿Cuántos hijos tuvo y a qué se dedican? Una es adoptada

Vicente Fernández se casó con el 27 de diciembre de 1963 con María del Refugio Abarca Villaseñor, más conocida como Cuquita . Ese mismo año había fallecido otro de los amores de su vida, doña Paula Gómez, su mamá, quien había sido diagnosticada de cáncer.

Vicente y Cuquita se conocieron en Huentitán, eran vecinos, y él se le declaró con una flor, que le entregó en el atrio de la iglesia. Luego de una ruptura, el Charro decidió recuperar su amor y le propuso matrimonio. María del Refugio estuvo con el ídolo hasta el día de su muerte y es la madre de Vicente, Gerardo y Alejandro, ´los 3 potrillos´ del cantante mexicano. Alejandra, la menor de la dinastía, es hija de una hermana de Cuquita. Los Fernández Abarca la adoptaron cuando sólo tenía unos días de nacida.

De los cuatro hijos de Vicente Fernández, dos heredaron su vena artística: Vicente, el mayor, y Alejandro, el del medio, mientras Gerardo, el más joven de los varones, se dedicó a los negocios y la política.

Vicente Fernández Jr.

El mayor de los hijos de Vicente Fernández nació en 1963 y se dedica a la música y los negocios. El mayor de los potrillos es el nombre del primer trabajo discográfico que lanzó en 2001. A este le han seguido varias producciones más, que van desde la ranchera hasta la Banda. Fernández Jr. también actuó en Fuego en la sangre, telenovela estelarizada por Adela Noriega. Allí personificó a Vicente ´Chente Robles. Al igual que su padre y su hermano, es dueño de varias marcas comerciales. En 1988 estuvo secuestrado durante 121 días y perdió dos dedos de su mano izquierda. Dicen que para su liberación, el Charro de Huentitán pagó más de tres millones de dólares. Se ha casado varias veces, una de ellas con la periodista Mara Patricia Castañeda, y hoy tiene una relación con la modelo Mariana Padilla.

Alejandro Fernández

Desde muy joven, Alejandro siguió los pasos de su papá. Con más de dos décadas de carrera ha recibido el reconocimiento con tres Grammy Latinos, premios Billboard, Lo Nuestro, entre otros. Alejandro Fernández tiene 15 marcas comerciales y es dueño de una empresa en Guadalajara, México. El cantante de 52 años, que se ha destacado en actividades comerciales en sectores como la publicidad, las flores y la joyería, es padre de 5 hijos: Alex, América y Camila, nacidas de su matrimonio con América Guinard, y Valentina y Emiliano, hijos de su relación con Ximena Díaz. Fernández es abuelo de Cayetana, primogénita de Camila y Mía, hija de Alex.

Gerardo Fernández

El menor de ´Los tres Potrillos´, de 45 años, heredó la vena empresarial de su padre. Junto a su hermano Alejandro lidera varias empresas, como Conexión Ejecutiva GDL, Inmobiliaria Ferabar e Inmobiliaria El Jilguero. Es dueño de otras veinte marcas en sectores comerciales como la educación, entretenimiento y bebidas alcohólicas. Por un tiempo, Gerardo llevó los asuntos económicos de la familia, además de compartir con su papá el amor por los caballos. Gerardo incursionó en la política y aspiró a ser diputado.

Vicente Fernández y su esposa Cuquita adoptaron a una sobrina

Cuando menos lo pensaban, llegó a sus vidas su única mujer: Alejandra, quien llegó a la familia con solo 40 días de nacida.

“Alejandra es hija de Gloria, una hermana de mi mujer. Pero como yo no tuve hijas… La historia de Alejandra fue un día de mi cumpleaños y yo vivía en Guadalajara, y me dejó a la niña. Ese día jugué con ella hasta que le dio sueño. Luego la metí a la cuna y le dije ‘ya duérmete’ y se durmió. Con eso me ganaron” contó Vicente Fernández

Desde que la conoció, la pequeña se convirtió en la niña de los ojos de Vicente. Para cuando ya tenía cuatro años de edad, su mamá biológica la pidió de regreso, una situación que hizo que el cantante cayera en una profunda depresión y hasta adelgazara. Según contó, el vínculo que Alejandra había construido con él y su esposa era tan fuerte, que cuando se la llevó su madre biológica, la niña empezó a tartamudear y no hubo más remedio que regresarla junto a Vicente y Cuquita. Hoy Alejandra se desempeña como diseñadora.