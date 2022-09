Video: A Karol G le proponen matrimonio en pleno concierto ¡Esto contestó!

Karol G es una de las artistas colombianas más importantes a nivel mundial. Con canciones como ‘Tusa’, ‘Bichota’, ‘El barco’, ‘Makinon’, y su más reciente éxito ‘Gatúbela’, ha logrado un gran reconocimiento entre el público nacional e internacional.

Uno de sus recientes logros más importantes fue presentarse el pasado 13 de septiembre en el Madison Square Garden, en Nueva York. Show con el que hizo vibrar con su música a cientos de fanáticos. “Qué orgullo”, “Karol G siempre rompiéndola”, “el mejor show de mi vida”, “de Medellín para el mundo”, fueron algunos comentarios por parte de los internautas.

Te puede interesar: Karol G, la artista urbana más rica del mundo, y su camino para llegar a la cima

A Karol G le proponen matrimonio

Luego de que ‘La bichota’ terminara su relación con Anuel AA, se han avivado los rumores sobre una supuesta relación con el reguetonero Feid, sin embargo, ninguno de los dos se ha referido al respecto.

Ahora, durante un concierto en Canadá, en medio de su gira ‘Strip Love Tour’, un asistente le pidió matrimonio en pleno concierto. Todo inició, cuando el hombre sostenía una pancarta con el siguiente texto: “Carolina Giraldo cásate conmigo, por favor, que la tóxica me dio permiso”.

Al leer el mensaje, Karol G le contestó lo siguiente: “Ay, yo te amo. Así, ¿con anillo y todo?”. Sin embargo, la felicidad le duró poco al seguidor ya que la cantante se negó a su tentadora propuesta: “Pero es que yo no me quiero comprometer. Estamos solitos, ¿si o no? Una chimba”. Aquí el video del jocoso momento.

Te puede interesar: Las noticias de entretenimiento que son tendencia en Revista Vea