Video: Ana Karina Soto se ‘quiebra’ en entrevista con Daniel Habif

Los últimos meses han sido los más difíciles para Ana Karina Soto , la presentadora del matutino Buen Día Colombia, quien se ha ganado durante más de una década el cariño de muchos colombianos. La nortesantandereana perdió a su mamá, Juana Arévalo de Soto, quien falleció el 5 de mayo y en agosto perdió a su tía, Ignelia Arévalo.

La también productora se ha mostrado fuerte ante las tragedias familiares que ha vivido, pero en el capítulo más reciente del programa de RCN, no aguantó las lágrimas.

Vídeo: Ana Karina Soto se ‘quiebra’ en entrevista con Daniel Habif

En un video compartido por la misma ex protagonista de novela, se ve el momento en que rompe en llanto y uno de los invitados especiales del programa la consuela. “Solo puedo decir gracias”, escribió junto al video donde se ve al mexicano Daniel Habif, coach espiritual, escritor y conferencista que visitará varias ciudades del país con su gira mundial Ruge.

Mientras Ana intenta pedirle disculpas al invitado por sus lágrimas, él la abraza y ella continúa llorando. Después de unos minutos de respirar y de tomar agua, que su colega y amiga Violeta Bergonzi le ofrece, le dedica unas palabras al mexicano. “Tus palabras me llegan al corazón, tu energía me llega al corazón, son momentos difíciles que me han tocado vivir en los últimos meses, mi mamá se fue hace tres meses y medio y la semana pasada se fue una tía que era muy unida con mi mamá y muy especial para mí y todo lo que dices me llega al corazón así que gracias, gracias por estar acá”, dice la presentadora, de 42 años.

Finalmente, el hombre le da unas palabras de aliento y ella termina sonriendo. “Ser vulnerable es de valientes querida. La muerte es una paradoja porque tiene la capacidad de destruir toda la razón y lógica de nuestro mundo físico, pero también te permite descubrir el sentido de la vida. La muerte es algo que nadie te puede enseñar, nadie puede morir por ti, lo importante es que nosotros en este preciso momento somos los que estamos muriendo y cada vez estamos más cerca de los que no están aquí, y yo te entiendo porque la ausencia de esa persona que amas es la única presencia que quisiera en este momento, pero es reconfortante saber que te volverás a ver con esa persona y disfrutarás en la eternidad con esa persona”.