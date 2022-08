Las Batallas en ‘La Voz Kids’ continúan, y los equipos de cada jurado se hacen cada vez más pequeños. Los participantes no dejan de sorprender cada noche a los entrenadores, asesores, presentadores y televidentes. El cantante Nacho fue el punto de atención en el más reciente episodio, cuando Laura Acuña lo invitó con sus colegas Cali y el Dandee a mostrar sus dotes de baile.

Yanger, Santiago y Emmanuel causaron admiración cuando interpretaron De los besos que te di, canción de Christian Nodal, que ellos cantaron con un excelente nivel. Su entrenadora puertorriqueña los felicitó, admirada por el buen trabajo que hicieron, tanto que quiso evitar, en varias ocasiones, el tener que tomar una decisión.

“Lo veo grave”: Nacho recibió ‘regaño’ de niño de ‘La Voz Kids’

Todo empezó por un reclamo que hizo el exintegrante del dúo Chino & Nacho a uno de los participantes. “A Yanger le voy a decir: no estoy tan contento contigo porque recuerda que el equipo que baila es el mío, eres un infiltrado, robando pasos, qué es eso” dijo entre risas el intérprete de Mi niña bonita, quien luego fue invitado por la presentadora, junto a sus colegas caleños, a bailar al escenario.

“Ahora como ya lo tenemos acá claro, Nacho y su equipo por favor vengan acá y hagan el pasito, vamos a calificar la bailada de ellos a ver qué tal lo hacen”, dijo la bumanguesa de 40 años. El momento que produjo risas en los presentes estuvo a cargo de Santiago, quien ´regañó¨ a su entrenador. “Lo veo grave, Nacho” , le dijo, mientras el artista se veía ‘encartado’ con el paso de baile.

“Les digo algo, a mí me gusta aprender los bailes, pero este por alguna razón se me está haciendo complicado, yo no estoy ni con queso ni jamón ni mantequilla para ese pan” finalizó y regresó a su silla para que Kany diera el veredicto y se decidiera por Emmanuel.