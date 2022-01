VIDEO: así fue como Lina Tejeiro se enteró que Greeicy Rendón estaba embarazada

El año pasado, la cantante caleña Greeicy Rendón anunció públicamente que se convertiría en madre por primera vez. A través de sus redes sociales, la intérprete de Los consejos y su pareja Mike Bahía han publicado algunos de los momentos más especiales de esta nueva experiencia.

Te puede interesar: ¡Despampanante! Greeicy Rendón presumió su embarazo en diminuto bikini

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aunque la noticia se mantuvo “en secreto” durante varios meses, el círculo más cercano de Greeicy, por supuesto, ya tenía conocimiento de la buena nueva. Por ejemplo, Lina Tejeiro fue una de las primeras personas en enterarse, puesto que es la mejor amiga de Greeicy desde el 2010, cuando trabajaron juntas en la telenovela Primera Dama.

Como los internautas han estado pendientes de cada detalle del embarazo de Greeicy, también se han interesado en conocer cómo Lina Tejeiro se enteró que su mejor amiga estaba embarazada. Fue a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ que un usuario le preguntó: “¿cómo te diste cuenta del embarazo de Greeicy?”. Desde octubre del año pasado comenzaron a surgir los rumores, pero fue hasta diciembre que la cantante lo hizo público. Sin embargo, Lina Tejeiro se enteró en septiembre. “Eso fue como en septiembre que la ‘raji’ me dijo que nos viéramos con la excusa de que los papás me habían mandado unas arepas deliciosas que ellos hacen, riquísimas. Nos vimos, me entregó las arepas, me dio la noticia, gritamos, lloramos”, contó la actriz.

Te puede interesar: Este sería el nombre que Greeicy Rendón y Mike Bahía le pondrían a su hijo

¿Greeicy Rendón ya sabe el sexo de su bebé?

En redes sociales se ha rumorado que podría tratarse de un niño, aunque oficialmente Greeicy no lo ha confirmado, pues según ella, todavía no lo saben. Sin embargo, aseguró hace unos días que siente que es un niño. Además, ha realizado algunos experimentos caseros que también, le han indicado que se trataría de un varón.