VIDEO: así le propuso matrimonio Diego Camargo a Laura Acuña

Laura Acuña, además de ser presentadora del canal Caracol, también tiene un programa en su canal de YouTube llamado La sala de Laura Acuña, donde sus famosos invitados hablan de su vida personal y profesional.

Te puede interesar: VIDEO: ¡Qué susto! Laura Acuña mostró cómo su hijo estuvo en peligro

Recientemente, tuvo como invitado el comediante Diego Camargo, exdirector de Comediantes de la Noche y exparticipante de MasterChef Celebrity. En medio del programa, Laura Acuña recordó con gracia la vez que Diego le pidió matrimonio. Apenado, el comediante le dijo: “¿por qué se acuerda de eso? ¡Qué boleta con Colombia!”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cómo le pidió matrimonio Diego Camargo a Laura Acuña?

Al inicio del programa, cuando Laura Acuña estaba presentando a su invitado, se refirió a él como el hombre que alguna vez le había pedido la mano, pero ella tuvo que negarse a la petición. Enseguida, le pidió a Diego recordar cómo fue ese momento. “No fue grave. Yo sí quería, era el último chance que podía tener. Fue en un set de noticias y había una que venía un meterorito a acabar la tierra y que de pronto quedaban seis meses y ella me dice, ‘si quedan seis meses, qué es lo que quieres hacer, qué te falta hacer’, entonces yo le dije lo único que he querido hacer en la vida es y me arrodillé y le pedí matrimonio”. Entre risas, Laura Acuña agregó: “Me pidió la mano en televisión nacional. Las cosas que pasan, se da cuenta, es que uno toma decisiones antes”.

Diego Camargo y el susto que lo dejó al borde del barranco | La Sala De Laura Acuña T9 E4

Diego Camargo puso fin a su matrimonio después de 17 años

En una entrevista con Caracol Televisión, el comediante confirmó lo que se venía especulando desde hace varias semanas: su divorcio de Marta Beltrán, con quien llevaba casi dos décadas de matrimonio. Según dijo, las razones fueron por algunos problemas de pareja. “No es una cosa que uno diga todo está perfecto y de un momento a otro ya no. Son cosas de años, hubo peleas, discusiones, cosas en las que chocamos y otras en las que caminamos juntos. Nos volvimos amigos, socios, compañeros, un equipo, pero en algún momento nos volvimos más compañeros que pareja”. La noticia tomó por sorpresa a sus fanáticos quienes veían en ellos, un ejemplo del verdadero amor.

Te puede interesar: VIDEO: Hassam revela las razones de su divorcio ¡Hubo infidelidad de por medio!