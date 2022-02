VIDEO: así quedó el rostro de Maluma luego de ser mordido por su perro

“La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad. Ya saben, pa’ que aprendan, los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado. No lo hizo de malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado”, con estas palabras, el artista paisa reveló que sufrió una herida en su rostro, tras la mordida de su mascota.

Te puede interesar: “Estoy soltero y feliz”: James Rodríguez tras rumores de noviazgo con Karol G

Maluma muestra las heridas en su rostro luego de que lo mordiera su perro. pic.twitter.com/ZjIY1o7NAq — Lo + viral (@VideosVirales69) February 20, 2022

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La noticia la dio a conocer por medio de un video, dejando preocupados a sus fanáticos quienes no dudaron en dejarle mensajes de apoyo. “Te aconsejo lo adiestres con algún profesional, son perros de temperamento fuerte”, “que te mejores pronto”, “gracias a Dios no pasó a mayores”, “recupérate pronto”. Como bien lo dejó claro el paisa, no fue un ataque de su mascota sino una reacción que tuvo por miedo.

Según el video que publicó, se le observa una pequeña herida en su frente. Afortunadamente solo fue superficial.

¿Cuántos perros tiene Maluma?

Maluma ha demostrado a través de sus redes sociales que es todo un amante a los animales. Buda, es el perro estrella del intérprete de Hawai. Tiene su propia cuenta de Instagram con 47.8 millones de seguidores. El canino es un doberman que ha posado para varias campañas publicitarias junto a Maluma. También tiene otros perros llamados Bonnie y Clide, dos huskies siberianos albinos que lo acompañan en su mansión de Medellín.

Por el momento, Maluma está enfocado en su carrera artística. Recientemente debutó como actor junto a Jennifer López y Owen Wilson en la película Merry Me.