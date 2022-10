Video: Así reaccionó Fanny Lu ante incidente que tuvo con su vestuario

Fanny Lu , es uno de los talentos colombianos más reconocidos en Hispanoamérica. La caleña, que ha hecho famosos en su voz temas como No te pido flores, Fanfarrón y No eres para mi, tiene una gran comunidad de fanáticos en redes sociales, que suma más de tres millones de seguidores. La cantante comparte con su público muchos momentos familiares y también sus novedades en el campo de la música.

Recientemente, la cantante, quien durante siete temporadas fue entrenadora de La Voz Kids, compartió con sus internautas el incidente que sufrió con su vestuario. Sin querer, Fanny Lu mostró un poco más de lo debido en su más reciente presentación en Guayaquil, Ecuador en el marco del Festival Heat.

Fanny Lu mostró más de lo debido por incidente de vestuario

La artista de 49 años se adelantó a las críticas y subió un video detrás del escenario, cuando justo acababa de terminar su presentación y reaccionó a su percance de vestuario. “Hasta que por fin me hice así”, dijo al inicio de su video mientras levantaba la parte superior de su blusa hacia su pecho, dando a entender que se estaba reacomodando su atuendo.

“O sea no sé qué sentir, me estoy muriendo, ¿por qué te asomaste?, no te dejé, no tenías permiso, medio concierto con la teta afuera, salió a saludar, que vergüenza”, dice entre una risa nerviosa y tapándose la cara avergonzada. La artista, que recibió el apoyo de sus bailarines, quienes trataron de tranquilizarla, le aconsejó a sus seguidoras, “nunca no se pongan brasier, es que se veía la espalda con esta blusa, pero qué carajo, que se vea el brasier mejor y no la teta”, finalizó con risas y publicó, junto a su video, un texto relacionando su nuevo estreno musical “Si no puedes con #ElTraidor, únetele!!!! Jajajajja”