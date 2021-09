VIDEO: así respondió Maluma a críticas por su polémica reacción con un fan

En las últimas horas, el cantante colombiano Maluma fue tendencia por un video que se viralizó en todas las plataformas digitales. En las imágenes se observa que el artista iba caminando por una calle de Nueva York y se dirigía hacia su automóvil.

A su alrededor tenía varios de sus fanáticos que se acercaron a él para saludarlo y pedirle fotografías. Hasta ese momento todo iba bien. Sin embargo, uno de sus seguidores lo tomó de su brazo para que lo saludara, acto que a Maluma le disgustó y terminó alejándolo con un ‘manotazo’. En el clip se escucha al hombre pedirle disculpas en inglés por el altercado. “Sorry, my friend”, fueron las palabras del fan hacia el cantante.

Inmediatamente, uno de los guardaespaldas de Maluma reaccionó y alejó al hombre, hasta que finalmente el artista logró subirse al automóvil. El video tiene miles de vistas y de comentarios y fue replicado por muchas cuentas que siguen la vida de los famosos. Muchos usuarios en redes comentaron que la reacción de Maluma fue entendible, pues cualquiera hubiera reaccionado de esa manera, mientras que otros aseguran que fue una actitud grosera con sus fans. “Me parece muy grosero….muy agrandado para eso tiene guardaespaldas”, “eso le pasa a la gente por fanática, por ‘idolatrar’ a los ‘artista’”, “debería ser más agradecido con sus fanáticos”, escribieron los internautas.

Por su parte, Maluma subió después un video en sus redes sociales aclarando la situación y contando por qué reaccionó de esa manera. “Ya saben no cojan a la gente duro porque ya saben lo que les puede pasar”,dijo inicialmente en medio de risas. Luego agregó: “Yo amo su cariño, mi gente, siempre, que me den besos, abrazos, lo que quieran... pero hay cosas que se pasan de la línea, se sobrepasan y cuando a uno lo agarran duro de la mano, eso a cualquier persona le incomoda, sea famoso o no. Creería yo que hay que ser un poquito más respetuosos y medirnos, pero yo amo ese cariño que ustedes me dan de todas las maneras y lo siento aquí en el corazón”, expresó.

