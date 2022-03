VIDEO: así se ve Greeicy Rendón bailando reguetón embarazada

Greeicy Rendón sorprendió a sus seguidores a finales del año pasado al confirmar su embarazo. Junto con Mike Bahía, su pareja sentimental hace más de 9 años, esperan con mucho amor a su primogénito.

Te puede interesar: Este sería el nombre que Greeicy Rendón y Mike Bahía le pondrían a su hijo

A través de las redes sociales, la caleña suele compartir cómo ha avanzado su embarazo. Por ahora, se desconoce cuántos meses tiene exactamente y, al igual que Camilo y Evaluna, no ha revelado si será niño o niña, aunque sí ha dicho que siente que podría ser un varón.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Como es costumbre en Greeicy, su perfil de Instagram se destaca, entre otras cosas, por sus sensuales bailes. Aún estando embarazada, la artista no ha dejado de cautivar a sus fanáticos con sus sexis movimientos de cadera. Recientemente, la futura mamá publicó un video en su cuenta de Instagram y TikTok, un video bailando reguetón que dejó con la boca abierta a más de uno. “Queríamos celebrar con este baile y con @_ponchoglez 3 cosas: 1. Que en 2 días sale #ritmosalvaje, 2. Mi disco “LA CARTA” sale este jueves 3 de marzo y 3. Que la gira AMANTES TOUR ATT: AMOR empieza este viernes 4 de marzo”, escribió la caleña.

Te puede interesar: ¡Despampanante! Greeicy Rendón presumió su embarazo en diminuto bikini

En el clip, que ya cuenta con casi 1 millón de likes aparece Greeicy con una blusa corta presumiendo su barriguita y una sudadera verde, bailando al ritmo de Pa que te lo goces de Tego Calderón. Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar: “Qué nota de embarazo. A mí como al sexto mes me dolía el nervio ciático”, “tan hermosa como siempre”, “Qué sabor. Y pensar que yo embarazada necesitaba el poder de Jesús hasta para levantarme de la cama”, “jajaja no puedo dejar de imaginarme al bebé dentro de la barriga”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en la publicación.