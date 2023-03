Video: Carolina Cruz apareció acompañada por un misterioso hombre ¿Quién es?

Varios seguidores habrían captado a la presentadora caleña de 43 años acompañada de un misterioso hombre en el concierto de Romeo Santos en Bogotá. Carolina Cruz volvió a ser tendencia en redes sociales, luego de ser blanco de críticas por sus comentarios sobre la explantación de prótesis en las mujeres, aunque en redes sociales habló una única vez del tema, aún hay internautas que no se han quedado callados.

Desde que Carolina se mostró contenta e inspirada en el concierto del ‘Rey de la bachata’, se habló de un supuesto hombre “con gorra” que la había acompañado, sin embargo, hasta hace unos días se conocieron las imágenes del ‘parejo’ de la caleña. Hace casi un año, la presentadora y el padre de sus hijos, Lincoln Palomeque, anunciaron sus separación después de más de una década juntos; desde entonces muchos de sus fanáticos han especulado sobre sus vidas sentimentales.

¿Nuevo amor? Así vieron a Carolina Cruz con otro hombre

No sería la primera vez que este hombre la acompaña, según otros medios, se trataría de la misma persona con quien, supuestamente, la vieron besándose en un bar de la capital. El programa La Red le siguió la pista a la famosa desde que llegó al concierto organizado en el Movistar Arena. “Muy pero muy bien acompañada llegó Carolina Cruz al concierto del rey de la bachata, su acompañante no se despegó ni un instante durante el concierto, pero, al parecer es un amigo porque la mayor parte del tiempo evitaron el contacto. En el único posteo en redes sociales de Carolina él no se ve por ningún lado, él no se sabía ninguna canción del cantante estadounidense, mejor analicemos la proxemia entre ellos”, se lee en las redes el programa de Caracol.

