Video: Carolina Soto, de ‘Día a Día’, tuvo una caída en sus vacaciones

Carolina Soto, una de las presentadoras de Día a Día, programa del canal Caracol, acompaña todas las mañana a los televidentes, en compañía de Carolina Cruz, Iván Lalinde, Catalina Gómez, Don Jediondo y Juan Diego Vanegas. La vallecaucana publicó, en una historia de sus redes sociales, un video en el que se ve disfrutando de sus vacaciones en la nieve.

En el clip, que compartió con sus más de 3.5 millones de seguidores, mostró su manera de esquiar. A pesar de no tener una muy buena técnica, disfrutó mucho, aunque el susto de caerse, en algunos momentos, la hizo decir groserías, por las que se disculpaba en la publicación.

¿Qué le pasó a Carolina Soto de ‘Día a Día’?

El video fue grabado por un amigo Óscar González, allí se puede ver a Carolina avanzando de manera curiosa, con precaución y asegurando que le daba miedo chocarse con alguien, “Ay, no. Me fui, me fui. Mar…, me fui. Me da miedo que me vaya a estrellar con alguien… Mar…, pilas”.

Debido a las malas palabras que se le escaparon, inclusive delante de sus hijos, escribió que el video estaba sin filtro y que la disculparan por las malas palabras.

Luego, en la siguiente grabación, Carolina vivió el momento más gracioso, pues se resbaló y quedó con las piernas extendidas a punto de caerse, mientras le pedía ayuda a su amigo, “Óscar, ayuda, por favor. Ayuda, por favor. No, ni brazo, ni pierna puedo hacer más…”

La presentadora Carolina Soto compartió con sus seguidores su experiencia como 'esquiadora'. Foto: Instagram

Sin embargo, Óscar dice en el clip, que tenía dos opciones, ayudarla o grabarla, y en medio de risas, prefiere capturar el momento antes de socorrerla. “Lo siento, era ayudar o grabarte… Y como sé que mi amiga es capaz, con todo, preferí grabar”. Y finalmente, cuando Carolina pensaba que lo había logrado, se fue al piso.

Los comentarios no se hicieron esperar, y los internautas apoyaron a Carolina diciéndole que eso pasa generalmente y que de esa forma se aprende.