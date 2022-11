¿Por qué Carolina Soto no se pudo poner de pie durante una emisión de ‘Día a Día?

Todas las mañanas, Carolina Soto, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas, alegran la vida de los televidentes que sintonizan el canal Caracol para ver Día a Día.

Te puede interesar: Video: Carolina Soto de ‘Día a Día’ mostró las lujosas habitaciones de sus hijos

Los detalles que ocurren en el matutino no pasan desapercibidos. Por ejemplo, esta semana los televidentes notaron un extraño acto de la presentadora caleña Carolina Soto, quien se ha destacado por su extrovertida forma de ser.

Todo ocurrió porque en una de las más recientes emisiones, Soto permaneció sentada durante casi todo el programa. Inmediatamente, sus seguidores comenzaron a preguntarse qué le había sucedido, pues no era normal verla en esa posición por tanto tiempo. Generalmente, ella suele levantarse del sillón, bailar y divertirse junto a sus compañeros.

Te sugerimos leer: ¿Carolina Cruz de ‘Día a Día’ y Lincoln Palomeque estuvieron juntos de viaje?

¿Qué le pasó a Carolina Soto en ‘Día a Día’?

En su cuenta de Instagram, donde tiene 3,5 millones de seguidores, Carolina recibió muchos mensajes de preocupación por parte de sus fans. Debido a los comentarios, la caleña decidió despejar las dudas y revelar qué fue lo que sucedió exactamente.

Según contó, llegó al programa en la mañana con dos tacones completamente diferentes, aunque a simple vista parecían verse similares. Según ella, si llegaba a caminar, era posible que los televidentes notaran la diferencia, pues uno era un poco más alto que el otro y eso implicaba que, probablemente, comenzara a cojear.

“Ni siquiera salí de afán porque yo casi nunca vivo de afán para el programa. Madrugo mucho y llegó muy temprano, pero me falló el ojo, la vista. Yo cogí los dos, los metí en el bolso y me llevé un zapato de uno y otro de otro”, aseguró.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En las imágenes, aparece su compañero Iván Lalinde quien se ríe de ella por lo que le sucedió, aunque Carolina no se quedó atrás y le recordó que, hace unos días, él dejó en su casa la ropa que iba a usar en el programa. “A él se le quedó la ropa la vez pasada”, le dijo. Enseguida, él le respondió en tono burlón: “no soy el único, no soy el único”. Ese divertido suceso generó risas entre los internautas, quienes no dudaron en comentar la publicación que se hizo viral en redes sociales.

Carolina Soto expuso error de Catalina Gómez

Hace unos días, las presentadoras de Día a Día protagonizaron otro divertido momento cuando revelaron que Gómez había cometido un pequeño error que involucró a la caleña.

Según contaron, una vez Carolina recibió en su casa un detalle que para ella fue extraño pues no lo pidió y tampoco tenía conocimiento de que alguien más se lo enviaría. Después, recibió una llamada de Catalina, quien, entre risas, le dijo: “¿Te llegaron unas fresas con café?”. Finalmente, la paisa reconoció que había sido un error de su parte, pues no se había fijado en la dirección que puso a la hora de realizar el pedido.