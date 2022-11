Video: Carolina Soto de ‘Día a Día’ mostró las lujosas habitaciones de sus hijos

Además de ser una de las presentadoras más queridas de la farándula nacional, Carolina Soto se ha destacado en sus redes sociales por compartir momentos especiales con su esposo Germán González y sus dos hijos, Valentino y Violeta.

De igual manera, la caleña no ha tenido en problema en mostrar la intimidad de su casa, las remodelaciones que le ha hecho y cada detalle le da un toque más especial a su residencia.

¿Cómo son las habitaciones de los hijos de Carolina Soto?

Carolina Soto, quien acompaña a Carolina Cruz, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Juan Diego Venegasen la conducción del matutino del canal Caracol, acostumbra a realizar la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, donde tiene 3,5 millones de seguidores.

Recientemente, un seguidor le pidió que mostrara cómo eran las habitaciones donde dormían sus hijos, aprovechando que la también modelo estaba registrando cómo le había quedado la decoración de Navidad.

Por medio de un video que publicó en sus historias, Soto dejó ver el cuarto de su hija Violeta, en el cual predomina el color rosado. Dentro del lugar, se destacan varios detalles como la cama, el armario, un pequeño escritorio, una mesita de noche, dos cuadros, uno de una cebra y otro de una jirafa, y un espejo grande. Además de eso, una cámara de seguridad que hay en una de las esquinas fue lo que terminó llamando la atención de los internautas. “Este es el de Viole, rosadito porque es su color favorito. Tiene su escritorio, su espejito y el clóset”, dijo la presentadora.

Luego, procedió a mostrar la habitación de su primogénito. Los colores que más de destacan son el azul y al igual que el de Violeta, también cuenta con una cámara de seguridad y los mismos cuadros de los animales anteriormente mencionados. “Este es el de Valentino. La cama es del mismo tamaño, sino que está en otra posición. Siempre me preguntan por qué la cama de Valentino es chiquita y la de Violetta es más grande. El televisor está guardado y tiene su escritorio”, explicó Carolina, mientras mostraba rápidamente el espacio.

Por lo que se ha podido observar, la presentadora y su familia viven en un enorme y lujoso apartamento, en un piso bastante alto, pues por las ventanas pueden apreciar toda una panorámica de Bogotá.

¿Por qué Carolina Soto no ha mostrado su finca?

Desde hace un tiempo, la presentadora de Día a Día ha presumido una casa campestre que adquirió en un pueblo cercano a Bogotá. Aunque ha mostrado algunos detalles del lugar, no ha hecho el típico house tour, así como lo hizo con su casa de Bogotá. “En algún momento de mi vida cuando recibí mi apartamento les mostré todo con todo el cariño, pero uno en el camino va aprendiendo y después me di cuenta de que existen muchas personas que no lo ven como que estoy compartiendo un logro, un sueño, sino que lo ven de forma maluca”, dijo en sus redes sociales, luego de haber sido cuestionada por sus fanáticos.

Por el momento, se ha podido apreciar que la residencia tiene una piscina, amplias zonas verdes, es de dos pisos y cuenta, además, con una zona BBQ, es que utilizada para realizar la mayoría de preparaciones cuando tiene invitados.