Video | Christian Nodal revela por qué decidió tatuarse la cara

Christian Nodal ha estado envuelto en varias polémicas en torno a su vida personal y profesional. Desde que inició su noviazgo con Belinda, con quien se comprometió, cada una de sus publicaciones se convierte en tendencia, y más desde febrero de este año, cuando anunció su ruptura con la cantante española, todo en medio de rumores de infidelidad y manejo de dinero. Otro tema que lo llevó a los titulares fue el cruce de palabras que tuvo con J Balvin a través de redes sociales. Con el pasar de los días, estos temas se han quedo en el pasado, aunque hay un asunto que con frecuencia es motivo de conversación y hasta de debate entre sus seguidores.

Se trata de los tatuajes que el joven cantante de música regional decidió hacerse en el rostro.

“Realmente es muy niño para hacerse ese poco de cosas en la cara, DE VERDAD QUE SE LA TIRO”, “Dios mío, parece un delincuente con esos tatuajes en la cara”, “Cada uno tiene derechos de hacerse en la cara y en el cuerpo lo que se le dé la gana, así que no opinen y ocúpense de sus cosas” y “La verdad este tipo es un desastre como artistas, antes me gustaba, pero ahora nada que ver, parece más un reguetonero o un maleante con esas cosas en la cara”, son algunos de los comentarios que circulan en las redes sociales.

Hace unas horas, en medio de un concierto de su gira, Forajido tour, Christian Nodal reveló la verdadera razón por la que decidió tatuarse la cara.

“Una reportera me dio una respuesta bien chingona (…) ¡me salvo de darla! Cuando me pregunten: ¿Por qué tienes tatuajes? Puedo llegar a decir que es para cubrir los besos que me han dado”, afirmó el intérprete de Adiós amor en medio de su presentación.