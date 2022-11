Video: Chyno Miranda fue trasladado de la clínica de rehabilitación donde estaba

Una vez más el nombre del artista venezolano Chyno Miranda vuelve a ser tendencia y a generar todo tipo de reacciones en redes sociales. Desde hace varios meses, su estado de salud ha causado preocupación entre los fanáticos del intérprete de Niña bonita, pues después de haber enfrentado una neuropatía periférica, su cuerpo sufrió serias consecuencias que lo llevaron a ser internado en una clínica de rehabilitación.

Te puede interesar: Video: Chyno Miranda se habría escapado de la clínica donde estaba en recuperación

En los últimos días se ha rumorado que el estado de salud del cantante venezolano de Chyno y Nacho, es delicado, luego de sufrir fuertes secuelas ocasionadas por el covid-19 en el 2020. Foto: Instagram - Instagram

Desde entonces, han salido a la luz una serie de noticias sobre su estado de salud. Incluso, en alguna oportunidad se llegó a hablar de una posible muerte y también, de un supuesto secuestro por parte de una de sus primas, quien sería la responsable, al parecer, de tenerlo internado en ese centro de rehabilitación en el que, supuestamente, no puede recibir visitas de sus familiares.

¿Chyno Miranda salió del hospital en el que estaba internado?

En las últimas horas, se comenzó a rumorar que al artista venezolano le habían dado de alta de la clínica en la que se encuentra desde diciembre del año pasado. “Extraoficialmente se conoció que este 1 de noviembre, le darían de alta a Chyno Miranda, quien estuvo recluido desde diciembre de 2021 en una clínica de rehabilitación en La Florida, Caracas, en donde no le permitían las visitas ni el contacto con sus familiares. Por este motivo, sus allegados impondrán una querella en contra del centro médico por incurrir en hechos que fueron en contra de la voluntad del cantante venezolano y sus familiares”, afirmó el programa de televisión venezolana Sábado en la noche.

Te sugerimos leer: Mánager de Chyno Miranda aclara rumores de muerte del cantante

Eso ilusionó a sus fanáticos. Sin embargo, todo parece indicar que no es así y que el artista habría sido trasladado de esa clínica en la que, aparentemente, no contaba con las condiciones para atenderlo. Según publicó el Diario Ny, su novia Astrid Falcón habría hecho todo lo posible para ser cambiado de centro médico, pues no había podido tener acceso a verlo, así que recurrió a Irrael Gómez para que la ayudara de manera judicial a tener una pronta solución.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Por esa razón, el reconocido experto en redes, marketing y comunicación, posteó en sus redes sociales un video donde se ve a Chyno siendo trasladado, aparentemente, a una clínica privada. “Jesús Miranda mejor conocido como Chyno, está siendo trasladado en estos momentos desde el centro de rehabilitación ‘Tía Panchita’ a una clínica privada. Esta decisión ha sido acordada por un tribunal civil competente, luego de haber tratado de hacer una inspección el día de ayer y haber entrado en desacato una vez constataron las precarias condiciones en las que se encontraba el Chyno. Esperamos su pronta recuperación”, escribió en la descripción de la publicación.

¿Cuál es la enfermedad de Chyno Miranda?

En marzo del 2020, el cantante venezolano fue contagiado con covid-19. Fueron tan severos los síntomas que presentó una parálisis y fuertes dolores en su cuerpo. Luego, se conoció que padecía de neuropatía periférica, que por poco lo deja paralítico. “El diagnóstico del doctor fue que a raíz de la covid-19 hubo un compromiso en el sistema nervioso que se convirtió en una neuropatía periférica. El doctor nos dijo que el virus comprometía diferentes situaciones. Nos dijeron que le puede pasar a cualquier persona. No es hereditario La covid-19 desencadenó en él ese compromiso del sistema nervioso”, dijo su exesposa Natasha Araos en ese entonces.