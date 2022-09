Video: Chyno Miranda se habría escapado de la clínica donde estaba en recuperación

El estado de salud de Chyno Miranda es uno de los temas que más preocupación ha generado entre sus fanáticos y medios de comunicación, pues, después de que superara la neuropatía periférica causada por el covid-19, no volvió a aparecer en sus redes sociales y, según se ha rumorado, está internado en una clínica de rehabilitación, supuestamente, obligado por una de sus primas.

Te puede interesar: ¿Qué pasó con Chino y Nacho? El entrenador de ‘La Voz Kids’ respondió

Desde hace meses, se rumora que Chyno Miranda, integrante de Chino y Nacho, no estaría viviendo en las mejores condiciones, en la clínica en la que está recluido. Foto: Instagram - Instagram

¿Por qué Chyno Miranda se escapó de la clínica de rehabilitación?

El programa Chisme no like, conducido por Elisa Berastain y Javier Ceriani, le ha seguido la pista al artista venezolano, amigo de Nacho, entrenador de La Voz Senior. Recientemente, los presentadores aseguraron que el artista se escapó de la clínica en la que estaba internado en Caracas.

Vea también: VIDEO: Chyno Miranda reaparece luego de rumores de su estado de salud

Según ellos, el intérprete de Mi niña bonita tomó la decisión de marcharse de ese lugar porque, al parecer, está en contra de su voluntad. Eso, lo habría llevado a desesperarse por no poder ver a su familia, en especial a su hijo Lucca. “El sábado en la tarde se escapó y logró llegar hasta cinco casas y lo agarraron porque tiene problemas para caminar… Está desesperado, está llorando todas las noches porque quiere ver a su hijo, porque Natasha no le ha hecho un solo FaceTime”, aseguró Ceriani.

De igual manera, señaló que las condiciones en las que estaría viviendo dentro del centro de rehabilitación no son las mejores. “Realmente la situación es paupérrima, de la clínica que cobran 1300 a 1500 dólares por mes, aquí el problema es que Chyno está bajo personal que no son ni siquiera psicólogos, son coachs. No hay aire acondicionado, no hay ventiladores. Cobran 1.300 dólares y no hay un pinche ventilador”, agregó.

Al parecer, por haberse escapado, ya no le permitirán más visitas durante los próximos días, y también, le habrían prohibido hablar con sus compañeros.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Es ilegal tener encerrado a alguien en una clínica sin su propia voluntad, porque, además, Elisa, la clínica está en mal estado”, aseguró el presentador, quien también mencionó que la prima del artista quiere, supuestamente, hacer ver que él está en perfectas condiciones, contrarias a la realidad. “El agua sale marrón en la clínica, los familiares tienen que llevar agua mineral. Los chicos tienen estropeado el estómago”.