Vídeo: Con su sensualidad, así respondió Karol G a mensaje de Anuel

Karol G cumplió su sueño de cantar en Coachella, pero su ex piensa que le dedicó una canción. ´La Bichota´ le contestó de manera particular. Foto: Cortesía Sony Music

Karol G se lució en su presentación en Coachella Valley 2022 y recibió muchos elogios por parte no sólo del público, sino de sus colegas, entre ellos J Balvin, quien confesó su admiración por ´la Bichota´. “Luchaste, escuchaste y encontraste el camino de tu luz, luz que nadie te regaló, todo fue hecho a pulso”.

Otro que se pronunció sobre el show de Karol G fue Anuel AA, con quien la intérprete de Tusa vivió un intenso romance que estuvo a punto de llevarlos al altar. El puertorriqueño, que vive desde enero una polémica relación con ´Yailin, la más viral´, mostró lo que realmente sentía por su ex.

Su reacción se produjo porque Karol G interpretó, junto a Becky G, el tema Mamiii, canción que muchos rumoran, fue dedicada a Anuel. El reguetonero utilizó sus historias de Instagram para mostrar lo que pensaba de la presentación de la paisa. “Y eso que supuestamente soy yo el que estoy estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo. Suéltenme en banda que a mí sin cojones me tiene, y ya es la única reacción mía que van a tener. Piensen lo que quieran pensar y lo que sea que los estén haciendo creer”.

¿Y qué le contestó Karol G a Anuel?

´La bichota´ no se ha expresado con ningún tipo de mensaje escrito en respuesta a los mensajes que publica su ex. Karol G alborotó a sus seguidores de Instagram, con la publicación de un video donde canta una parte de su nueva canción, Provenza. “Hace tiempo que no sé nada de ti, estaba con alguien, pero ya estoy free”, se oye cantar a la paisa, ¿un mensaje para su ex?

