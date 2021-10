VIDEO: conoce las razones por las que Camilo y Evaluna llamarán Índigo a su hijo

Hace unos días, Camilo y Evaluna Montaner sorprendieron con la noticia que serán padres por primera vez, y lo hicieron a través de su nueva canción Índigo, que habla de la llegada de su primer hijo.

Hasta el momento, no se conoce cuántos meses de gestación tiene Evaluna, lo que sí es cierto, es que la pareja ya tiene definido el nombre del bebé, pese a que no sepan si es niño o niña. De hecho, en una entrevista para un medio internacional, la hija de Ricardo Montaner reveló que no conocerán el sexo del bebé hasta el día que nazca. “No sabemos qué va a ser y no vamos a saber hasta que nazca”, dijo la cantante durante la promoción de la película animada Koati, en la que participa.

Entre tanto, dentro de los detalles que han revelado, Camilo y Evaluna aseguraron que su bebé se llamará de la misma manera que titularon su sencillo musical más reciente, Índigo. “¿Por qué Índigo?, por muchas razones. Primero porque me encanta que sea una palabra esdrújula, me vuele loco la sonoridad de Índigo. Segundo, es un nombre neutro porque no sabemos si es niño o niña, aparte, me encanta todo lo que vaya de la mano de Índigo. El color es precioso y la connotación mística y espiritual y lo que va de la mano de la luz y del Índigo es algo que yo quería que mi primer hijo, hija, hije o lo que sea, sea”, aseguró Camilo en una entrevista en Miami.

Entre otras cosas, en una entrevista con La W Radio, el cantante colombiano reveló que junto con Evaluna siempre soñaron con formar una familia. “Desde que nos conocimos, hemos soñado con hacer una familia y hacer amor con esta casa que tenemos. El momento y el tiempo fue por Dios que decidió por nosotros, y sí fue una sorpresa”.