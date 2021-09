¡Qué romántico! El accesorio que Camilo lleva a todas partes en honor a Evaluna

La relación de los cantantes Camilo y Evaluna, hija de Ricardo Montaner, siempre ha dado mucho de qué hablar en redes sociales y en los medios de comunicación.

Constantemente, sus divertidas y tiernas fotos se convierten en tendencia por la forma como se demuestran su amor. De hecho, hay algunos internautas que afirman que es una relación muy ‘empalagosa’, pero para otros su historia de amor despierta muchos suspiros.

Te puede interesar: Evaluna se besó con Riccardo Frascari, pero con permiso de Camilo

En los últimos días Camilo realizó una publicación en la que hablaba sobre el impacto que provocó su canción Tutu en el abuelo de una de sus seguidoras.

“Hoy me encontré a una chica de ‘La Tribu’ fuera del hotel y me contó que su abuelito con Alzheimer le cantaba todos los días ‘Tutu’ y ufff… me confirmó algo: Mis canciones tienen vida cuando cobran vida en sus vidas. Gracias por tanto”, escribió el artista. Sin embargo, lo que llamó la atención de la publicación fue el curioso accesorio que porta Camilo en honor a su esposa Evaluna, y que dejó en evidencia en una de las fotos que utilizó para ese post.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Se trata de un collar con una foto de Evaluna cuando era pequeña. La publicación cuenta con casi 800 mil likes y 3.000 comentarios. “Quiero un Camilo en mi vida”, “qué lindo collar”, “el collar de Cami es lo mejor”, “eres increíble”, “me muero con la foto de su amada en el collar”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores. Hace pocos días, Evaluna cumplió 24 años, y Camilo le regaló un viaje de ensueño. La llevó al Gran Cañón, en el norte de Arizona, Estados Unidos.

Te puede interesar: Por Camilo, Ricardo Montaner le da tremenda ‘peinada’ a una fan