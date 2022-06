VIDEO: Daniella Álvarez reveló nuevo problema con su pie

El proceso que Daniella Álvarez ha tenido que enfrentar después de que le amputaran su pierna izquierda a causa de una isquemia, no ha sido nada fácil. La presentadora se ha sometido a intensas terapias para tratar de recuperar la movilidad de su otra extremidad. Aunque han pasado dos años, todavía continúa en ese duro proceso.

Aunque le falta su pierna izquierda, Daniella Álvarez pudo volver a caminar gracias a una prótesis que le ha permitido volver a hacer varias de las cosas que más le gustaban como bailar, nadar, correr, montar bicicleta, etc. Sin embargo, como todavía no tiene mucha sensibilidad, de tanto caminar, hace unos meses se le produjo una herida que la llevó a estar en silla de ruedas por un buen tiempo mientras sanaba la lesión.

A Daniella Álvarez se le abrió nuevamente la herida de su pie

Aunque la expresentadora del Desafío The Box ya había podido volver a ponerse su prótesis para caminar, hace unas horas reveló que, nuevamente, la herida volvió a abrirse, pese a que había sanado satisfactoriamente. “Quiero contarles que se me volvió a abrir un poco mi llaga en el pie, qué estrés (…) me van a hacer un tratamiento bomba para cicatrizar rápido, empezando por la cámara hiperbárica que es un shot impresionante de oxígeno al 100% que me va a ayudar a mejorar mis tejidos, igual que los sueros que me van a poner”, afirmó.

De igual manera, aseguró que el proceso ha sido complicado por la falta de sensibilidad, sin embargo, espera que nuevamente su herida pueda cicatrizar rápidamente. “Al no sentir la planta del pie es difícil darme cuenta que me estoy haciendo daño al caminar, pero ya estoy en Genavi y este tratamiento va a hacer que sane muy rápido”.

La presentadora ha recibido miles de mensajes de aliento a través de sus redes sociales. Sus seguidores no paran de admirar su valentía y fortaleza para enfrentar cada obstáculo que se presenta en su vida. El 13 de junio Daniella cumplió dos años desde que tuvo que enfrentar la amputación de su pierna. Su familia, conformada por sus padres, sus hermanos, su novio Daniel Arenas y sus amigos más cercanos, han estado muy pendientes de su recuperación, animándola y fortaleciéndola, al igual que sus seguidores.

