Daniella Álvarez: dos años tras su amputación y cómo decidió sonreírle a la vida

Hace dos años, por esta época, la modelo y presentadora Daniella Álvarez sorprendía a sus fanáticos y al mundo de la farándula en general, al anunciar una difícil decisión: la amputación de una de sus piernas, producto de una isquemia.

Te puede interesar: VIDEO: ¡Puro amor! Daniel Arenas le cambia la prótesis a Daniella Álvarez

La noticia conmocionó a todos los que de una u otra manera han seguido su carrera desde que era Señorita Colombia. Pocos podían creer que, a Daniella Álvarez, quien se destacó entre otras cosas, por sus habilidades para el baile, le fueran a quitar uno de los miembros más importantes de su cuerpo con el que desarrollaba una de sus actividades favoritas.

Te puede interesar: “No es capricho”: Daniel Arenas le puso límites a Daniella Álvarez en su relación

Fue el 13 de junio del 2020, en plena pandemia, cuando los médicos le dijeron que para salvar su vida debían amputar su pierna izquierda. Según dijo la expresentadora del Desafío The Box, ese fue el golpe emocional más duro que ha enfrentado en su vida. Sin embargo, ese día aprendió el verdadero significado de la palabra aceptación, que la llevó más adelante, a agradecerle a Dios por darle una segunda oportunidad.

Daniella Álvarez, ejemplo de resiliencia

Ayer, la modelo y presentadora barranquillera, quien actualmente comparte su vida sentimental con el actor Daniel Arenas, cumplió dos años desde aquel día cuando tuvo que despedirse para siempre de su pierna izquierda. Aunque el proceso no ha sido fácil, Daniella Álvarez supo cómo sonreírle a los problemas y comenzar una nueva vida.

A través de sus redes sociales, realizó una emotiva publicación donde muestra imágenes de su recuperación, las constantes y fuertes terapias a las que ha tenido que someterse, pero, sobre todo, evidencia la valentía con la que logró salir adelante y cómo logró sonreír a pesar del dolor.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“¡Entusiasmo! Cuán importante es tenerlo presente en nuestras vidas. Hoy cumplo dos años de mi amputación y estoy segura que ha sido el entusiasmo por vivir, el entusiasmo por ganarle a las dificultades y sonreírle a los problemas lo que me ha sacado adelante. Mis doctores me veían sonreír en uno de los momentos más difíciles que puede tener un ser humano: PERDER PARA SIEMPRE UNA PARTE DEL CUERPO, y sinceramente no estaba en shock, sabía lo duro y lo difícil que estaba siendo pero yo HE DECIDIDO sonreír! SONREÍRLE A MI VIDA, sonreírle a la dificultad, sonreírle al dolor, sonreír antes de empezar cada ejercicio de mi fisioterapia, sonreír cuando me he caído, sonreír cuando hay algo que me cuesta o que ya no puedo hacer igual. Gracias Dios por permitirme seguir viviendo, gracias porque me reconforta saber que mi dificultad le recuerda a muchas personas que lo tienen todo y tal vez no se han dado cuenta. La vida es una lucha constante, sonríele a tu lucha, te aseguro que es la mejor opción 💪 13/06 🙌🏼🙏🦿A Dios, a la Virgencita, a mi familia, a mis fisios, amigos y a ustedes GRACIAS por acompañarme en cada pasito que doy”.

Su familia, sus amigos más cercanos, su novio Daniel Arenas, sus seguidores y por supuesto todo el personal médico, han sido las personas que la han motivado a seguir adelante y ver que detrás de cada prueba siempre hay un gran propósito.

Te puede interesar: VIDEO: ¡Puro amor! Daniel Arenas le cambia la prótesis a Daniella Álvarez

La presentadora creó una fundación para ayudar a las personas que también les han tenido que amputar alguna parte de su cuerpo. Sin duda, la resiliencia de Daniella Álvarez ha sido de gran ejemplo para todos.