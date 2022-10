Amador Padilla habló sobre la enfermedad que padece: “He perdido movilidad”

Amador Padilla , el recordado presentador de Bravíssimo, magazín donde conoció a su esposa, la presentadora y locutora Mónica Hernández, entregó un conmovedor testimonio de vida al hablar sobre la enfermedad que lo aqueja desde hace un año y que afectó su movilidad.

Mónica, con quien se casó hace 13 años, ha sido el mayor apoyo para el barranquillero, quien hace un mes habló al respecto, durante una entrevista para el programa Es un placer, del canal Teleamiga. “Yo estoy seguro que El Señor me va a sanar completamente. Desde noviembre empiezo a sentir algunos dolores en las articulaciones, y en este preciso momento estoy pasando por una etapa muy difícil de mi salud, que son la inflamación de mis articulaciones, me duelen casi todos mis huesos, se me empiezan a torcer los dedos, tengo algunas dificultades para agarrar las cosas, para abrir una llave, ya se empieza a complicar un poquito mi salud en ese aspecto, pero tú me ves así con gozo porque tengo a Dios en mi corazón”, le dijo al presentador Juan Carlos Joseph.

Amador Padilla confesó la enfermedad que le afecta su movilidad

En una entrevista con el programa Lo Sé Todo, el presentador reveló que hace casi un año le diagnosticaron artritis, la enfermedad que trató de mantener en la intimidad de su entorno y de la que solo tenía conocimiento su núcleo más cercano.

“En noviembre del año pasado me empezaron dolores articulares, un día en un lado, otro día en otro lado, pasaba noches malucas, inflamaciones, problemas en las manos, en los tobillos. Decidí, por recomendación, ir al reumatólogo y me dijo ‘usted se demoró mucho en venir’”, contó en su entrevista.

Padilla también trató de explicar cómo son los dolores frecuentes que experimenta y los métodos, además de medicamentos, que le han funcionado para sobrellevar su proceso. “Con unos medicamentos bien fuertes y buena alimentación y estar muy tranquilo. Fue impactante, gracias a Dios tengo una fe que me mantiene feliz y en buen estado de ánimo, un gozo constante me ha mantenido estos meses tranquilo, Dios no manda cosas malas, manda esas pruebas para ver qué tan fuerte somos”, confirmó.

Amador finalizó la entrevista hablando del apoyo incondicional que ha recibido de su esposa Mónica Hernández. “Es difícil aceptar que uno ya no puede hacer algunas cosas. Me toca pedirle ayuda a Mónica, para todo, para vestirme, cepillarme, hay días que las manos amanecen muy mal. Es muy chistoso, porque cuando viajo con Mónica ella es el hombre del viaje, ella es la que sube las maletas al avión”, finalizó conmovido.