VIDEO: el polémico reto viral de la familia Montaner que dividió las redes

La familia Montaner siempre ha dado mucho de qué hablar. Las publicaciones de Camilo y Evaluna casi siempre son las que llaman la atención de los medios de comunicación y redes sociales. Sin embargo, en los últimos días, Mau y Ricky, los otros hijos de Ricardo Montaner, hicieron que la familia completa se convirtiera en tendencia.

Todo surgió porque los jóvenes cantantes estrenaron el tema No puede ser junto a Elio Carrión, y para darlo a conocer crearon un ‘challenge’ o una coreografía familiar, para que sus seguidores y fanáticos la repliquen. Sin embargo, parece ser que algunos movimientos del baile no cayeron en gracia.

En el clip se observa a Camilo, Evaluna, Mau y Ricky, Stefanía Roitman, Sara Escobar, entre otros integrantes de la familia Montaner, sentados alrededor de una mesa. Una vez inicia la música, comienzan a hacer una serie de gestos con sus manos y cabeza al ritmo de la canción, que en YouTube ya tiene más de 3 millones de visualizaciones. Aunque algunos internautas reaccionaron positivamente, otros expresaron que esos gestos son bastante extraños. “Illuminatis”, “la secta”, “qué carajos hacen”, “¿no se cansan?, “qué estupidez”, “nada que ver”, “ya aburren con esos bailecitos”, “la familia illuminati jajaja”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación que ya tiene más de 300 mil likes.

No es la primera vez que algunos internautas se refieren a la familia Montaner como una supuesta ‘secta’. De hecho, hace unos días Marlene Rodríguez respondió a todos los que en algún momento han hecho ese tipo de comentarios. “A mí me duele un poco más. Y me imagino que me duele más porque soy como la mamá gallina que no quiero que digan nada de mis hijos. Sobre todo, cuando siento que no es justo”.

