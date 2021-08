Video: el tatuaje que Paola Jara le hizo ‘temblando’ a Jessi Uribe

Por estos días, el nombre del cantante santandereano Jessi Uribe ha sido tendencia en redes sociales, luego de que la vidente Lilian Estrada no le augurara un futuro prometedor a la pareja. “Les va a ir divinamente mientras acaba la luna de miel que está que se termina. A ellos no los veo juntos, en el lapso de dos años ya los veo completamente separados; no les he visto nunca futuro, en cuestión de noviazgo los veo felices mostrando muchas cosas, pero no les veo ese futuro de amor, entrega total y de comprensión”, dijo para Kienyke.com. Por su parte, el cantante de música popular no se quedó callado y le respondió contundentemente.

Ahora, su nombre volvió a sonar luego de publicar un video en su cuenta de Instagram donde deja ver el tatuaje que se realizó en uno de sus brazos. “Mi nuevo tatoo vamos a ver cómo queda el relleno con el viejo @erwingtattoo pero creo que le quitaron el puesto @paolajarapj”, escribió el bumangués en la descripción. Lo curioso del clip es que la que aparece rellenando el grabado fue su novia, la cantante Paola Jara. Rápidamente, el video se hizo viral en todas las plataformas digitales.

El tatuaje corresponde a la familia Dragon Ball y la publicación ya cuenta con más de 28.000 likes y casi 300 comentarios, donde sus seguidores le han dejado todo tipo de apreciaciones.

“Uy no que miedo, mucho amor el suyo”, “creo que ese será tu mejor tatuaje”, “un tatuaje hecho por Paola Jara ya es algo histórico”, “Pao puede con todo es una crack”.

La que se llevó todos los elogios fue la intérprete de Murió el amor, pues los usuarios a calificaron de ‘gran tatuadora’ al hacerle el relleno al grabado de su novio, aunque aparentemente se notara un poco nerviosa. El artista aún no ha publicado el resultado final de su nueva marca.