Jessi Uribe responde a vidente que pronostica su ruptura con Paola Jara

Hace unas semanas, Jessi Uribe y Paola Jara confirmaron en exclusiva para Vea su compromiso. Luego de conocerse la noticia, la pareja ha dado de que hablar no solo por la noticia de su próxima boda, sino por la adquisición de un lujoso apartamento en Miami, un paso más en la relación de la pareja.

Sin embargo, en una entrevista para un medio de comunicación, la vidente Lilian Estrada no le augura muy buenas noticias a los cantantes de música popular en su relación sentimental.

“Les va a ir divinamente mientras acaba la luna de miel que está que se termina. A ellos no los veo juntos, en el lapso de dos años ya los veo completamente separados; no les he visto nunca futuro, en cuestión de noviazgo los veo felices mostrando muchas cosas, pero no les veo ese futuro de amor, entrega total y de comprensión”, aseguró la mujer.

Así mismo, la clarividente aseguró que posiblemente el matrimonio de la pareja no llegaría muy lejos. “Jessi se va a enamorar de otra mujer, con ella se va a quedar y va a tener dos hijos con ella, ahí me arriesgo a contar”, afirmó.

Ante las declaraciones de la mujer, Jessi Uribe no se quedó callado y a través de una canción respondió a las declaraciones. “Regálame un instante mi amor Paola Jara y hagamos que lo nuestro no se acabe porque es muy lindo lo que siento por ti, no sabes cuánto te amo. Que alguien le diga a la clarividente que si no sabe en qué cae la lotería o aunque sea el chance de mañana para ver si le agarramos así sea una patica”, aseguró el arista.