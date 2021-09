VIDEO: Esta es la razón por la que Andrea Valdiri estuvo hospitalizada. ¿Embarazo?

Andrea Valdiri dio a conocer, por medio de sus redes sociales, que su estado de salud se había visto afectado, por lo que tuvo que ser remitida a una clínica. Para tranquilizar a sus 6.6 millones de seguidores, el fin de semana subió unas historias aclarando que, afortunadamente, se encontraba bien y no se trataba de nada grave.

“Para que no se preocupen, yo estoy bien. Lo que pasa es que hay una serie de cosas que llegan los 30 años, entonces nada, yo después les contaré, pero estoy bien”, dijo en medio de risas Andrea Valdiri. Sin embargo, esa respuesta pareció no ser suficiente para sus fanáticos, quienes insistieron en conocer exactamente qué le sucedió a la barranquillera, que estuvo acompañada en ese difícil momento por Felipe Saruma, quien le llevó chocolates durante su hospitalización.

Para despejar las dudas, anoche la bailarina publicó unas historias explicando con más detalle lo sucedido: “los 30 años no vienen solos, sino que vienen muchísimos más achaques y me aparecieron dos: uno es el tema de la vista, me toca operarme con láser y el otro era el tema de los mareos, yo sentía como una tembladera, que el mundo me daba vueltas, me ponía super mal, me ponía a vomitar como si estuviera embarazada otra vez”.

Asimismo, contó que se negaba a visitar al médico, así que optó por automedicarse, pensando que se trataba del azúcar, pero para su sorpresa, lo que tenía era vértigo. “El médico me dijo que yo tenía vértigo, yo no sabía que eso existía, es una vaina horrible porque no tienes equilibrio, es como si estuvieras borracha”.

Afortunadamente, no pasó a mayores y a pesar de no haber durado muchas horas hospitalizada, sí debe someterse a unos controles médicos para mejorar dicha condición.

