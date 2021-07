Video: Andrea Valdiri presumió la lujosa mansión que se regaló de cumpleaños

Te puede interesar: Video: Así es el costoso chupo que Andrea Valdiri le compró a su hija Adhara

Este fin de semana la barranquillera Andrea Valdiri fue tendencia por la excéntrica celebración de su cumpleaños. Alquiló un parque de diversiones para celebrar su llegada al ‘tercer piso’, y después remató en una discoteca de Barranquilla, junto a varios creadores de contenido que son sus amigos, y por supuesto, con Felipe Saruma, con quien la han relacionado sentimentalmente en los últimos días.

Como si fuera poco, ‘La Valdiri’ presumió la casa que había mandado a hacer hace un tiempo, y que terminó siendo su regalo de cumpleaños. En su cuenta de Instagram publicó un video y unas fotos donde expresó gran felicidad por su nueva adquisición. Allí mostró el antes, durante y el resultado final de lo que ella denominó ‘su cabaña’.

“Quiero mostrarles un regalo de mí para mí, no saben, fue un año de sacrificios, un año de trabajo, de pasar muchísimos obstáculos, de no rendirme, no fue fácil porque en eso se metió pandemia, se metieron muchas cosas, entonces yo creo que este regalo primero Dios, Dios hizo esto posible. Estoy feliz, otro logro en mi vida que me da muchísima alegría”, dijo bastante emocionada.

Aunque no mostró la casa por dentro, la barranquillera aprovechó para enviarles un mensaje a todos sus seguidores invitándolos a creer que los sueños sí se hacen realidad.

“Con la perseverancia, la constancia, se pueden lograr muchísimas cosas, y esas personas que dicen que los sueños no existen, sí existen, esas son personas que son de mentalidad pobre, que ellos saben de qué estás hecho y hasta dónde puedes llegar, esas son las personas que te miran como competencia y dicen: ‘él va a ser grande’, por eso te dicen que no puedes y sí puedes”. Finalmente, agradeció a todos los que han creído en su trabajo, pues también gracias a ellos poco a poco ha podido cumplir sus metas.